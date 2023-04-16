16 апреля 2023

Ректор курганского вуза уехал на Сейшелы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артур Дзиов после Мадагаскара приехал на Сейшелы (фото из архива) Фото:

Руководитель Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ) в Курганской области Артур Дзиов уехал на Сейшельские Острова. Визит делегации вуза проводится для содействия развитию двухсторонних связей в сфере образования, сообщает пресс-служба ШГПУ. Ранее делегация побывала на Мадагаскаре.

«Делегация в составе и. о. ректора Артура Дзиова, начальника управления дополнительного образования и международной деятельности Ольги Калининой и начальника отдела по международной деятельности Елены Елизовой находится в Республике Сейшельские Острова, г. Виктория. В ближайшие дни продолжатся встречи и переговоры с общественными и неправительственными организациями при содействии посольства РФ в Республике Сейшельские Острова», — говорится в сообщении ШГПУ.

По данным вуза, уже подписано соглашение об открытии Центра открытого образования на русском языке с руководителем общественной организации «Youth Empowerment Seychelles» Бенджаменом Порт-Луисом. На встрече присутствовали сейшельские общественные деятели. Они проявили заинтересованность в сотрудничестве с ШГПУ. Большую организационную поддержку оказало посольство и лично посол в Республике Сейшельские Острова Артем Кожин.

Ранее URA.RU писало, что ШГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Антананариву из Республики Мадагаскар. В рамках соглашения предполагается обмен преподавателями, студентами и ведение активной научной работы. На базе университета Антананариву планируется открытие Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

И.о. ректора ШГПУ Артур Дзиов после Мадагаскара полетел на Сейшелы
И.о. ректора ШГПУ Артур Дзиов после Мадагаскара полетел на Сейшелы
Дзиов подписал соглашение о создании Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Сейшельские Острова
Дзиов подписал соглашение о создании Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Сейшельские Острова
На Сейшелах делегация проводит встречи с общественниками, а также представителями ассоциаций выпускников советских и российских вузов
На Сейшелах делегация проводит встречи с общественниками, а также представителями ассоциаций выпускников советских и российских вузов
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Руководитель Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ) в Курганской области Артур Дзиов уехал на Сейшельские Острова. Визит делегации вуза проводится для содействия развитию двухсторонних связей в сфере образования, сообщает пресс-служба ШГПУ. Ранее делегация побывала на Мадагаскаре. «Делегация в составе и. о. ректора Артура Дзиова, начальника управления дополнительного образования и международной деятельности Ольги Калининой и начальника отдела по международной деятельности Елены Елизовой находится в Республике Сейшельские Острова, г. Виктория. В ближайшие дни продолжатся встречи и переговоры с общественными и неправительственными организациями при содействии посольства РФ в Республике Сейшельские Острова», — говорится в сообщении ШГПУ. По данным вуза, уже подписано соглашение об открытии Центра открытого образования на русском языке с руководителем общественной организации «Youth Empowerment Seychelles» Бенджаменом Порт-Луисом. На встрече присутствовали сейшельские общественные деятели. Они проявили заинтересованность в сотрудничестве с ШГПУ. Большую организационную поддержку оказало посольство и лично посол в Республике Сейшельские Острова Артем Кожин. Ранее URA.RU писало, что ШГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Антананариву из Республики Мадагаскар. В рамках соглашения предполагается обмен преподавателями, студентами и ведение активной научной работы. На базе университета Антананариву планируется открытие Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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