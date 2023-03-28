Делегация ШГПУ посетила Мадагаскар с рабочим визитом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шадринский государственный педагогический университет (ШГПУ) из Курганской области подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Антананариву из Республики Мадагаскар. Об этом сообщается на сайте вуза.

«В целях укрепления сотрудничества Шадринский государственный педагогический университет и университет города Антананариву (Республика Мадагаскар) договорились развивать совместную деятельность в области интересов в преподавании, в научных исследованиях и в высшем образовании», — сообщили в пресс-службе ШГПУ. В рамках соглашения предполагается обмен преподавателями, студентами и ведение активной научной работы.

Сейчас делегация Шадринского университета находится в Республике Мадагаскар. На базе университета Антананариву планируется открытие Центра открытого образования.

Ранее URA.RU писало, что главный вуз Кургана запустит проект с Сирией. По данным пресс-службы КГУ, в рамках него на базе вуза будут обучать инженеров для Сирийской генеральной нефтяной корпорации и ее дочерних компаний.

ШГПУ и университет Антананариву (Республика Мадагаскар) подписали соглашение о сотрудничестве Фото: сайт ШГПУ