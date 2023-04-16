Замглавы ЯНАО проверил объекты ЖКХ, на которые потратили миллиарды

Замгубернатора ЯНАО Карасев посетил объекты сферы ЖКХ в Ноябрьске

Сергей Карасев посетил объекты ЖКХ в Ноябрьске Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Для улучшения качества коммунальных услуг компания «Энерго-Газ-Ноябрьск» инвестировала в сферу ЖКХ 3 млрд рублей. Еще 2,9 млрд рублей предприятие направит на эти цели в ближайшие годы. Об этом шла речь в ходе выездного совещания с участием замгубернатора Ямала Сергея Карасева, рассказали URA.RU в пресс-службе «Энерго-Газ-Ноябрьск» (входит в «Корпорацию СТС»).

Карасев 17 апреля посетил Ноябрьскую парогазовую электростанцию — одну из главных в энергосистеме региона. Ее построили при участии «Интертехэлектро — Новая генерация». Также он осмотрел новые блочно-модульные котельные и тепловые пункты, эти проекты энергетики реализовали в рамках инвестпрограммы. «Ноябрьск является одним из крупнейших и динамично развивающихся городов Ямала, в котором ведется масштабное строительство жилья, объектов социальной сферы. Поэтому необходимо синхронно развивать систему коммунальной инфраструктуры, чтобы она отвечала современным требованиям качества и надежности», — рассказал директор «Корпорации СТС» Николай Казаков.

С 2016 года компания «Энерго-Газ-Ноябрьск» инвестировала в объекты ЖКХ 3 млрд рублей. Например, сделано масштабное техническое перевооружение центральной городской котельной. Там внедрили автоматическую систему регулирования работы. Аналогов такой модернизации оборудования на котельных данного типа в России больше нет. Еще 2,9 млрд рублей направят на реконструкцию станции очистки подземных вод, магистрального канализационного коллектора, сетей теплоснабжения. Запланировано строительство трех центральных тепловых пунктов и двух блочно-модульных котельных.

Отметим, в городе сфера ЖКХ действует как экосистема: «Энерго-Газ-Ноябрьск» обеспечивает развитие водо-, тело-, электро- и газоснабжения, а Единый расчетный центр связывает между собой потребителей и поставщика ресурсов.