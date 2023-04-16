Клещи напали на десятки курганцев

17 апреля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Снятые с людей клещи не были заражены вирусом клещевого энцефалита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области с начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 63 местных жителя. Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора. «На 17.04.2023 года в медицинские организации области по поводу укусов клещами с начала сезона (с 28.03.2023 г.) обратились 63 человека, в т. ч. 27 детей. Из пострадавших от укусов, были привиты против клещевого вирусного энцефалита всего восемь человек», — указано в сообщении. По данным ведомства, 26 клещей, снятых с людей, были исследованы. Эти клещи не были заражены вирусом клещевого энцефалита. В регионе от клещевого энцефалита, на момент публикации информации, было привито 20 446 человек, что составляет 42,5% от плана. В эпидемический сезон 2023 года в регионе планируется обработать от клещей 2800 га земли. Пока было обработано 154,84 га. Ранее сообщалось, что клещи обитают в высокой траве от семи сантиметров и кустарниках. Для защиты от клещей рекомендуют носить максимально закрытую одежду, пользоваться отпугивающими спреями, осматривать себя, близких и животных после выездов на природу, а также сделать прививку от клещевого энцефалита.

В Курганской области с начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 63 местных жителя. Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора. «На 17.04.2023 года в медицинские организации области по поводу укусов клещами с начала сезона (с 28.03.2023 г.) обратились 63 человека, в т. ч. 27 детей. Из пострадавших от укусов, были привиты против клещевого вирусного энцефалита всего восемь человек», — указано в сообщении. По данным ведомства, 26 клещей, снятых с людей, были исследованы. Эти клещи не были заражены вирусом клещевого энцефалита. В регионе от клещевого энцефалита, на момент публикации информации, было привито 20 446 человек, что составляет 42,5% от плана. В эпидемический сезон 2023 года в регионе планируется обработать от клещей 2800 га земли. Пока было обработано 154,84 га. Ранее сообщалось, что клещи обитают в высокой траве от семи сантиметров и кустарниках. Для защиты от клещей рекомендуют носить максимально закрытую одежду, пользоваться отпугивающими спреями, осматривать себя, близких и животных после выездов на природу, а также сделать прививку от клещевого энцефалита.