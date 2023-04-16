16 апреля 2023

Клещи напали на десятки курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника Белоусову Челябинск, осторожно клещи
Снятые с людей клещи не были заражены вирусом клещевого энцефалита Фото:

В Курганской области с начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 63 местных жителя. Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора.

«На 17.04.2023 года в медицинские организации области по поводу укусов клещами с начала сезона (с 28.03.2023 г.) обратились 63 человека, в т. ч. 27 детей. Из пострадавших от укусов, были привиты против клещевого вирусного энцефалита всего восемь человек», — указано в сообщении.

По данным ведомства, 26 клещей, снятых с людей, были исследованы. Эти клещи не были заражены вирусом клещевого энцефалита. В регионе от клещевого энцефалита, на момент публикации информации, было привито 20 446 человек, что составляет 42,5% от плана. В эпидемический сезон 2023 года в регионе планируется обработать от клещей 2800 га земли. Пока было обработано 154,84 га.

Ранее сообщалось, что клещи обитают в высокой траве от семи сантиметров и кустарниках. Для защиты от клещей рекомендуют носить максимально закрытую одежду, пользоваться отпугивающими спреями, осматривать себя, близких и животных после выездов на природу, а также сделать прививку от клещевого энцефалита.

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В Курганской области с начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 63 местных жителя. Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора. «На 17.04.2023 года в медицинские организации области по поводу укусов клещами с начала сезона (с 28.03.2023 г.) обратились 63 человека, в т. ч. 27 детей. Из пострадавших от укусов, были привиты против клещевого вирусного энцефалита всего восемь человек», — указано в сообщении. По данным ведомства, 26 клещей, снятых с людей, были исследованы. Эти клещи не были заражены вирусом клещевого энцефалита. В регионе от клещевого энцефалита, на момент публикации информации, было привито 20 446 человек, что составляет 42,5% от плана. В эпидемический сезон 2023 года в регионе планируется обработать от клещей 2800 га земли. Пока было обработано 154,84 га. Ранее сообщалось, что клещи обитают в высокой траве от семи сантиметров и кустарниках. Для защиты от клещей рекомендуют носить максимально закрытую одежду, пользоваться отпугивающими спреями, осматривать себя, близких и животных после выездов на природу, а также сделать прививку от клещевого энцефалита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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