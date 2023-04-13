Как защититься от клещей и что делать при укусе

13 апреля 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

После снятия клеща его нужно отнести в лабораторию для экспертизы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С приходом весны начинают активизироваться клещи. Эти паразиты обитают в парках, лесах и на садовых участках и являются распространителями множества опасных заболеваний. URA.RU приводит главную информацию о защите от вредителей и действиях при укусе. Где обитают клещи Клещи обитают в высокой траве от семи сантиметров и кустарниках. Люди рискуют встретить паразитов: на лесных тропах;

на хорошо прогреваемых лесных опушках;

на пастбищах;

на берегах рек и ручьев;

на даче и в огороде;

в городских парках и скверах. Чем ниже растения на местности, тем безопаснее это для людей и их питомцев. Кроме того, паразиты живут в еловом, березовом и смешанном лесах. Им не по душе только хвойный лес. Профилактика и защита Для профилактики от укуса клещей рекомендуется носить максимально закрытую светлую одежду. Также важно брать с собой противоклещевые спреи. Кроме того, нужно проводить частые осмотры в случае походов на природу. Также, чтобы защититься от энцефалита, рекомендуется сходить в больницу для вакцинации. Процедура проводится двукратно. Минимальный интервал между прививками равен одному месяцу. Также через год человеку нужно пройти ревакцинацию. Сделать прививку нужно заранее, чтобы с момента второй прививки прошло не меньше двух недель перед укусом клеща. Для того, чтобы защитить питомца, следует применять противоклещевые ошейники и спреи. Аэрозолями лучше опрыскивать крупных собак перед прогулкой. Что делать, если укусил клещ При укусе клеща важно снять его без резких движений. Если есть возможность, нужно обратиться в ближайший травмпункт. «После обнаружения присосавшегося клеща, правильней всего — сразу же обратиться в любой травмпункт или в поликлинику по месту жительства. Если такой возможности нет, удаляйте клеща, как только вы его заметили, чтобы отвезти в лабораторию на исследование», — поделилась с URA.RU директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. Для самостоятельного удаления паразита специалист рекомендует: Взять пинцет, крепкую нитку или специальную ручку-лассо, которые продаются в аптеках. После этого клеща нужно выкручивающими движениями снять с тела. Специалист призвала делать это как можно аккуратнее.

Если после удаления паразита на коже осталась черная точка, значит голова клеща все еще находится в теле. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

После снятия нужно обработать место укуса йодом, раствором хлоргексидина или другим антибактериальным средством.

Также нужно сдать клеща на анализ. Для этого необходимо поместить его в банку или контейнер, закрыть емкость двойным слоем марли, после чего плотно закрепить резинкой. «Клеща ни в коем случае нельзя поливать маслом, спиртом, лаком для ногтей, антисептиками — он станет непригоден для лабораторных исследований», — рассказала Любовь Станкевич. Специалист также отметила, что паразита нужно доставить в лабораторию в течение двух суток. Страховка на случай энцефалита Из-за того, к каким опасным последствиям может привести укус клеща, у россиян есть возможность получить соответствующую страховку. При ее наличии страховая компания покроет расходы на лечение в платных клиниках. Также будут покрыты траты на медикаменты для лечения и профилактики после укуса. В страховку от клеща входят: первичный медосмотр врача-инфекциониста;

удаление клеща и обработка места укуса;

исследование клеща в лаборатории на все возможные инфекции;

введение иммуноглобулина при положительном результате анализов в первые 72 часа после укуса;

анализ крови, если невозможно исследовать клеща;

стационарная диагностика и лечение, если есть подозрение на заболевание;

при развитии заболевания гарантируется обследование, лечение и госпитализация. Стоимость страховки зависит от региона. Например, в Москве взрослому человеку страховка обойдется в 390 рублей. Сумма покрытия расходов составит один миллион рублей. Какие болезни может передавать клещ Клещи являются разносчиками таких заболеваний, как энцефалит и боррелиоз. Если вовремя не обратиться к врачу, болезни могут привести к инвалидности и даже смерти. Также человек может заразиться гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарным эрлихиозом человека, являющееся острым лихорадочным заболеванием, а также пятнистой лихорадкой, сообщила Станкевич. Признаками клещевого энцефалита являются: слабость;

резкое повышение температуры до 38 — 40 градусов;

сильные головные боли;

тошнота и рвота. Боррелиоз же обусловлен образованием розового пятна на месте укуса. При этом оно будет постепенно увеличиваться и приобретать кольцевидную форму с ярко-красными краями. Болезнь Лайма поражает кожу, нервную систему, сердце, а также опорно-двигательный аппарат. Симптомы проявляются в течение 10 — 14 недель после укуса. Пятнистая лихорадка сопровождается повышенной температурой и сыпью. По словам кандидата медицинских наук Светланы Савченко, заболевание не представляет серьезной опасности для человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С приходом весны начинают активизироваться клещи. Эти паразиты обитают в парках, лесах и на садовых участках и являются распространителями множества опасных заболеваний. URA.RU приводит главную информацию о защите от вредителей и действиях при укусе. Клещи обитают в высокой траве от семи сантиметров и кустарниках. Люди рискуют встретить паразитов: Чем ниже растения на местности, тем безопаснее это для людей и их питомцев. Кроме того, паразиты живут в еловом, березовом и смешанном лесах. Им не по душе только хвойный лес. Для профилактики от укуса клещей рекомендуется носить максимально закрытую светлую одежду. Также важно брать с собой противоклещевые спреи. Кроме того, нужно проводить частые осмотры в случае походов на природу. Также, чтобы защититься от энцефалита, рекомендуется сходить в больницу для вакцинации. Процедура проводится двукратно. Минимальный интервал между прививками равен одному месяцу. Также через год человеку нужно пройти ревакцинацию. Сделать прививку нужно заранее, чтобы с момента второй прививки прошло не меньше двух недель перед укусом клеща. Для того, чтобы защитить питомца, следует применять противоклещевые ошейники и спреи. Аэрозолями лучше опрыскивать крупных собак перед прогулкой. При укусе клеща важно снять его без резких движений. Если есть возможность, нужно обратиться в ближайший травмпункт. «После обнаружения присосавшегося клеща, правильней всего — сразу же обратиться в любой травмпункт или в поликлинику по месту жительства. Если такой возможности нет, удаляйте клеща, как только вы его заметили, чтобы отвезти в лабораторию на исследование», — поделилась с URA.RU директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. Для самостоятельного удаления паразита специалист рекомендует: «Клеща ни в коем случае нельзя поливать маслом, спиртом, лаком для ногтей, антисептиками — он станет непригоден для лабораторных исследований», — рассказала Любовь Станкевич. Специалист также отметила, что паразита нужно доставить в лабораторию в течение двух суток. Из-за того, к каким опасным последствиям может привести укус клеща, у россиян есть возможность получить соответствующую страховку. При ее наличии страховая компания покроет расходы на лечение в платных клиниках. Также будут покрыты траты на медикаменты для лечения и профилактики после укуса. В страховку от клеща входят: Стоимость страховки зависит от региона. Например, в Москве взрослому человеку страховка обойдется в 390 рублей. Сумма покрытия расходов составит один миллион рублей. Клещи являются разносчиками таких заболеваний, как энцефалит и боррелиоз. Если вовремя не обратиться к врачу, болезни могут привести к инвалидности и даже смерти. Также человек может заразиться гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарным эрлихиозом человека, являющееся острым лихорадочным заболеванием, а также пятнистой лихорадкой, сообщила Станкевич. Признаками клещевого энцефалита являются: Боррелиоз же обусловлен образованием розового пятна на месте укуса. При этом оно будет постепенно увеличиваться и приобретать кольцевидную форму с ярко-красными краями. Болезнь Лайма поражает кожу, нервную систему, сердце, а также опорно-двигательный аппарат. Симптомы проявляются в течение 10 — 14 недель после укуса. Пятнистая лихорадка сопровождается повышенной температурой и сыпью. По словам кандидата медицинских наук Светланы Савченко, заболевание не представляет серьезной опасности для человека.