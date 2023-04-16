Путин поблагодарил директора школы из ХМАО

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Татьяне Пуртовой, директору школы из Ханты-Мансийска. Соответствующий указ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.
«Указ президента. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Пуртовой Татьяне Николаевне, директору средней общеобразовательной школы №1 имени Созонова Юрия Георгиевича, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в опубликованном документе.
Татьяна Пуртова является не только руководителем школы, но и депутатом городской думы Ханты-Мансийска. В ней она представляет партию «Единая Россия».
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