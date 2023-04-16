16 апреля 2023

Путин поблагодарил директора школы из ХМАО

Президент РФ наградил благодарностью директора школы из Ханты-Мансийска
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин поблагодарил педагога за многолетний труд Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Татьяне Пуртовой, директору школы из Ханты-Мансийска. Соответствующий указ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.

«Указ президента. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Пуртовой Татьяне Николаевне, директору средней общеобразовательной школы №1 имени Созонова Юрия Георгиевича, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в опубликованном документе.

Татьяна Пуртова является не только руководителем школы, но и депутатом городской думы Ханты-Мансийска. В ней она представляет партию «Единая Россия».

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность Татьяне Пуртовой, директору школы из Ханты-Мансийска. Соответствующий указ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. «Указ президента. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Пуртовой Татьяне Николаевне, директору средней общеобразовательной школы №1 имени Созонова Юрия Георгиевича, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в опубликованном документе. Татьяна Пуртова является не только руководителем школы, но и депутатом городской думы Ханты-Мансийска. В ней она представляет партию «Единая Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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