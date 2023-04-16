Путин поблагодарил директора школы из ХМАО

Президент РФ наградил благодарностью директора школы из Ханты-Мансийска

17 апреля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поблагодарил педагога за многолетний труд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил благодарность Татьяне Пуртовой, директору школы из Ханты-Мансийска. Соответствующий указ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. «Указ президента. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Пуртовой Татьяне Николаевне, директору средней общеобразовательной школы №1 имени Созонова Юрия Георгиевича, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в опубликованном документе. Татьяна Пуртова является не только руководителем школы, но и депутатом городской думы Ханты-Мансийска. В ней она представляет партию «Единая Россия».

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Татьяне Пуртовой, директору школы из Ханты-Мансийска. Соответствующий указ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. «Указ президента. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Пуртовой Татьяне Николаевне, директору средней общеобразовательной школы №1 имени Созонова Юрия Георгиевича, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в опубликованном документе. Татьяна Пуртова является не только руководителем школы, но и депутатом городской думы Ханты-Мансийска. В ней она представляет партию «Единая Россия».