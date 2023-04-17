Свердловский солдат избил срочника деревянными ножами за желание отдохнуть

Свердловский сержант одной из воинских частей, руководивший срочниками, избил одного из них за то, что тот сидел на кровати в неположенное время. Нападавшего приговорили к условному лишению свободы на год, говорится в документе, опубликованном на сайте Нижнетагильского гарнизонного военного суда.
«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год. Назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком один год», — говорится в решении суда. Инцидент произошел, когда срочник сидел на кровати в неположенное время.
Сержант, разозлившись на солдата, стал кидать в него деревянные тренировочные ножи. Срочник попытался убежать от начальника, но это не помогло — в спину продолжали лететь предметы. Догнав жертву, военнослужащий несколько раз ударил его кулаком, пытаясь добиться повиновения. Так сержант хотел «воспитать» подчиненного, чтобы тот усвоил принятый в части распорядок дня. Следователи изъяли ножи как вещдоки, суд встал на сторону срочника.
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