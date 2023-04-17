Свердловский солдат избил срочника деревянными ножами за желание отдохнуть

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Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, курсанты, армия, военные, солдаты, призывники, новобранцы, призывники, призывной пункт, военное училище, студенты, срочники, учебка, учебная часть
Инцидент произошел в одной из свердловских воинских частей Фото:

Свердловский сержант одной из воинских частей, руководивший срочниками, избил одного из них за то, что тот сидел на кровати в неположенное время. Нападавшего приговорили к условному лишению свободы на год, говорится в документе, опубликованном на сайте Нижнетагильского гарнизонного военного суда.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год. Назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком один год», — говорится в решении суда. Инцидент произошел, когда срочник сидел на кровати в неположенное время.

Сержант, разозлившись на солдата, стал кидать в него деревянные тренировочные ножи. Срочник попытался убежать от начальника, но это не помогло — в спину продолжали лететь предметы. Догнав жертву, военнослужащий несколько раз ударил его кулаком, пытаясь добиться повиновения. Так сержант хотел «воспитать» подчиненного, чтобы тот усвоил принятый в части распорядок дня. Следователи изъяли ножи как вещдоки, суд встал на сторону срочника.

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Свердловский сержант одной из воинских частей, руководивший срочниками, избил одного из них за то, что тот сидел на кровати в неположенное время. Нападавшего приговорили к условному лишению свободы на год, говорится в документе, опубликованном на сайте Нижнетагильского гарнизонного военного суда. «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год. Назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком один год», — говорится в решении суда. Инцидент произошел, когда срочник сидел на кровати в неположенное время. Сержант, разозлившись на солдата, стал кидать в него деревянные тренировочные ножи. Срочник попытался убежать от начальника, но это не помогло — в спину продолжали лететь предметы. Догнав жертву, военнослужащий несколько раз ударил его кулаком, пытаясь добиться повиновения. Так сержант хотел «воспитать» подчиненного, чтобы тот усвоил принятый в части распорядок дня. Следователи изъяли ножи как вещдоки, суд встал на сторону срочника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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