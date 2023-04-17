Свердловский солдат избил срочника деревянными ножами за желание отдохнуть

17 апреля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в одной из свердловских воинских частей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский сержант одной из воинских частей, руководивший срочниками, избил одного из них за то, что тот сидел на кровати в неположенное время. Нападавшего приговорили к условному лишению свободы на год, говорится в документе, опубликованном на сайте Нижнетагильского гарнизонного военного суда. «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год. Назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком один год», — говорится в решении суда. Инцидент произошел, когда срочник сидел на кровати в неположенное время. Сержант, разозлившись на солдата, стал кидать в него деревянные тренировочные ножи. Срочник попытался убежать от начальника, но это не помогло — в спину продолжали лететь предметы. Догнав жертву, военнослужащий несколько раз ударил его кулаком, пытаясь добиться повиновения. Так сержант хотел «воспитать» подчиненного, чтобы тот усвоил принятый в части распорядок дня. Следователи изъяли ножи как вещдоки, суд встал на сторону срочника.

Свердловский сержант одной из воинских частей, руководивший срочниками, избил одного из них за то, что тот сидел на кровати в неположенное время. Нападавшего приговорили к условному лишению свободы на год, говорится в документе, опубликованном на сайте Нижнетагильского гарнизонного военного суда. «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год. Назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком один год», — говорится в решении суда. Инцидент произошел, когда срочник сидел на кровати в неположенное время. Сержант, разозлившись на солдата, стал кидать в него деревянные тренировочные ножи. Срочник попытался убежать от начальника, но это не помогло — в спину продолжали лететь предметы. Догнав жертву, военнослужащий несколько раз ударил его кулаком, пытаясь добиться повиновения. Так сержант хотел «воспитать» подчиненного, чтобы тот усвоил принятый в части распорядок дня. Следователи изъяли ножи как вещдоки, суд встал на сторону срочника.