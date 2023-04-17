Челябинского мобилизованного отправили в колонию за побег из военного лагеря в Екатеринбурге

Мобилизованного из Челябинской области отправили в колонию на пять лет за то, что он самовольно покинул военный лагерь в Екатеринбурге во время частичной мобилизации в РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчина больше двух месяцев находился дома.
«Мобилизованный 19 ноября 2022 года самовольно оставил войсковую часть, дислоцированную в Свердловской области, и убыл по месту своего жительства в Челябинскую область. 24 января 2023 года он прибыл в отделение полиции и заявил о себе как о военнослужащем, самовольно оставившем воинскую часть», — сообщили URA.RU в суде.
Там отметили, что при вынесении приговора суд учел наличие у мобилизованного двух малолетних детей, его активное способствование расследованию преступления, признание вины. Руководствуясь принципом справедливости наказания, суд пришел к выводу о назначении мобилизованному наказания в виде реального лишения свободы в минимальном размере: пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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