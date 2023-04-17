Челябинского мобилизованного отправили в колонию за побег из военного лагеря в Екатеринбурге

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мужчина находился вне пределов военной части более двух месяцев Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованного из Челябинской области отправили в колонию на пять лет за то, что он самовольно покинул военный лагерь в Екатеринбурге во время частичной мобилизации в РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчина больше двух месяцев находился дома.

«Мобилизованный 19 ноября 2022 года самовольно оставил войсковую часть, дислоцированную в Свердловской области, и убыл по месту своего жительства в Челябинскую область. 24 января 2023 года он прибыл в отделение полиции и заявил о себе как о военнослужащем, самовольно оставившем воинскую часть», — сообщили URA.RU в суде.

Там отметили, что при вынесении приговора суд учел наличие у мобилизованного двух малолетних детей, его активное способствование расследованию преступления, признание вины. Руководствуясь принципом справедливости наказания, суд пришел к выводу о назначении мобилизованному наказания в виде реального лишения свободы в минимальном размере: пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Мобилизованного из Челябинской области отправили в колонию на пять лет за то, что он самовольно покинул военный лагерь в Екатеринбурге во время частичной мобилизации в РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчина больше двух месяцев находился дома. «Мобилизованный 19 ноября 2022 года самовольно оставил войсковую часть, дислоцированную в Свердловской области, и убыл по месту своего жительства в Челябинскую область. 24 января 2023 года он прибыл в отделение полиции и заявил о себе как о военнослужащем, самовольно оставившем воинскую часть», — сообщили URA.RU в суде. Там отметили, что при вынесении приговора суд учел наличие у мобилизованного двух малолетних детей, его активное способствование расследованию преступления, признание вины. Руководствуясь принципом справедливости наказания, суд пришел к выводу о назначении мобилизованному наказания в виде реального лишения свободы в минимальном размере: пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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