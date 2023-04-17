El Pais: ВСУ ждут невиданные препятствия во время грядущего наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при грядущем наступлении столкнутся с невиданными препятствиями — продуманными инженерными укреплениями. Об этом сообщили испанские журналисты, пообщавшись с военными экспертами.
«Нет более сложной задачи, чем планирование и проведение комбинированной атаки на линию препятствий. На линии фронта, а также в муниципалитетах за ними Россия возвела оборонительные барьеры, невиданные в Европе со времен падения гитлеровского Третьего рейха», —
ВСУ предстоит «титаническая борьба», отмечают авторы. Профессор политологии Университета Гранады в Испании и директор группы анализа обороны Global Strategy Хавьер Джордан прогнозирует огромные потери со стороны ВСУ.
Ранее генерал ВС Австралии в отставке Мик Райан заявил, что ВСУ совершат множество небольших атак при грядущем наступлении. Военный отметил, что для Киева добиться внезапности является одной из проблем.
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