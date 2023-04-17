Австралийский генерал Райан раскрыл тактику ВСУ при грядущем наступлении

Генерал ВС Австралии Райан: ВСУ совершат множество небольших атак при грядущем наступлении

17 апреля 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

ВСУ попытаются обмануть российскую армию, сказал Мик Райан Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) при грядущем наступлении заключается во множестве небольших атак, вместо пары масштабных, чтобы обмануть Россию. Подобной уловкой Киев пользовался при нападении на Херсон, чтобы отвести внимание от внезапного наступления на Харьков. Об этом заявил генерал ВС Австралии в отставке Мик Райан. «Это также может означать, что мы увидим множество небольших мини-наступлений, а не пару крупных, чтобы запутать российский цикл нацеливания и обмануть их относительно основных усилий Украины», — рассказал Мик Райан. Его слова приводит The Economist . По словам генерала, подобной тактикой ВСУ пользовались при атаке Херсона, чтобы отвлечь внимание от нападения на Харьков. При этом военный подчеркнул, что для Киева добиться внезапности является одной из проблем. Даже если ВСУ смогут напасть неожиданно, то есть вероятность, что украинская армия не сможет пробить оборону ВС РФ. Кроме того, ей понадобятся мобильные средства противовоздушной обороны, чтобы сдерживать российскую авиацию, которых вряд ли будет достаточно, заявил Райан. Ранее ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин в беседе с URA.RU заявил, что наступление ВСУ будет проходить по всей линии фронта. По его словам, в ходе атаки украинские силы будут прощупывать слабые рубежи России. Военный также назвал эти действия «шахматной партией». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) при грядущем наступлении заключается во множестве небольших атак, вместо пары масштабных, чтобы обмануть Россию. Подобной уловкой Киев пользовался при нападении на Херсон, чтобы отвести внимание от внезапного наступления на Харьков. Об этом заявил генерал ВС Австралии в отставке Мик Райан. «Это также может означать, что мы увидим множество небольших мини-наступлений, а не пару крупных, чтобы запутать российский цикл нацеливания и обмануть их относительно основных усилий Украины», — рассказал Мик Райан. Его слова приводит The Economist. По словам генерала, подобной тактикой ВСУ пользовались при атаке Херсона, чтобы отвлечь внимание от нападения на Харьков. При этом военный подчеркнул, что для Киева добиться внезапности является одной из проблем. Даже если ВСУ смогут напасть неожиданно, то есть вероятность, что украинская армия не сможет пробить оборону ВС РФ. Кроме того, ей понадобятся мобильные средства противовоздушной обороны, чтобы сдерживать российскую авиацию, которых вряд ли будет достаточно, заявил Райан. Ранее ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин в беседе с URA.RU заявил, что наступление ВСУ будет проходить по всей линии фронта. По его словам, в ходе атаки украинские силы будут прощупывать слабые рубежи России. Военный также назвал эти действия «шахматной партией».