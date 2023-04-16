В Тюмени горят поля на Велижанском тракте
В Тюмени на Велижанском тракте загорелись поля. Об этом URA.RU сообщают очевидцы.
«Выглядит, конечно, страшно. На месте пожара на Велижанском тракте работают спасатели и сотрудники лесной охраны», — сообщает telegram-канал Тюмень 1.
Агентство направило запрос в МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
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