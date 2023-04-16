В Тюмени на Велижанском тракте загорелись поля. Видео

17 апреля 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

В Тюмени горят поля на Велижанском тракте Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на Велижанском тракте загорелись поля. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. «Выглядит, конечно, страшно. На месте пожара на Велижанском тракте работают спасатели и сотрудники лесной охраны», — сообщает telegram-канал Тюмень 1. Агентство направило запрос в МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени на Велижанском тракте загорелись поля. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. «Выглядит, конечно, страшно. На месте пожара на Велижанском тракте работают спасатели и сотрудники лесной охраны», — сообщает telegram-канал Тюмень 1. Агентство направило запрос в МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.