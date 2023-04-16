16 апреля 2023

В Тюмени на Велижанском тракте загорелись поля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь
В Тюмени горят поля на Велижанском тракте Фото:

В Тюмени на Велижанском тракте загорелись поля. Об этом URA.RU сообщают очевидцы.

«Выглядит, конечно, страшно. На месте пожара на Велижанском тракте работают спасатели и сотрудники лесной охраны», — сообщает telegram-канал Тюмень 1.

Агентство направило запрос в МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени на Велижанском тракте загорелись поля. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. «Выглядит, конечно, страшно. На месте пожара на Велижанском тракте работают спасатели и сотрудники лесной охраны», — сообщает telegram-канал Тюмень 1. Агентство направило запрос в МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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