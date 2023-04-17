17 апреля 2023

В Екатеринбурге волонтеры ищут пропавшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, ребенок, подросток, девочка
Девочка пропала 15 апреля Фото:

В Екатеринбурге пропала 13-летняя Анастасия Светлакова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы девочки: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Была одета в темно-серую куртку, черную толстовку, голубые джинсы, белые кроссовки», — сообщили волонтеры в группе «Вконтакте».

Местонахождение девочки неизвестно с 15 апреля. По имеющейся информации просьба звонить по телефону +79527356883.

Анастасия Светлакова, 13 лет.
Анастасия Светлакова, 13 лет.
Фото:

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В Екатеринбурге пропала 13-летняя Анастасия Светлакова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Приметы девочки: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Была одета в темно-серую куртку, черную толстовку, голубые джинсы, белые кроссовки», — сообщили волонтеры в группе «Вконтакте». Местонахождение девочки неизвестно с 15 апреля. По имеющейся информации просьба звонить по телефону +79527356883.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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