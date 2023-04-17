Девочка пропала 15 апреля
В Екатеринбурге пропала 13-летняя Анастасия Светлакова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы девочки: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Была одета в темно-серую куртку, черную толстовку, голубые джинсы, белые кроссовки», — сообщили волонтеры в группе «Вконтакте».
Местонахождение девочки неизвестно с 15 апреля. По имеющейся информации просьба звонить по телефону +79527356883.
Анастасия Светлакова, 13 лет.
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