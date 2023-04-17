В Свердловской области пройдет отлов бездомных животных

Мероприятие по отлову пройдет 19 апреля
В Тавдинском городском округе (Свердловская область) пройдет мероприятие по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщили в администрации ГО.
«На территории Тавдинского городского округа состоится отлов животных без владельцев. Работы произведет специализированная служба города Камышлов», — рассказали на странице Тавдинского ГО «Вконтакте».
Мероприятие по поимке состоится 19 апреля с 09-00 до 17-00. Информация об отловленных животных будет размещена на официальном сайте питомника Камышлова.
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