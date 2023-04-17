17 апреля 2023

В Свердловской области пройдет отлов бездомных животных

В Тавдинском ГО пройдет мероприятие по отлову безнадзорных животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие по отлову пройдет 19 апреля
Мероприятие по отлову пройдет 19 апреля Фото:

В Тавдинском городском округе (Свердловская область) пройдет мероприятие по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщили в администрации ГО.

«На территории Тавдинского городского округа состоится отлов животных без владельцев. Работы произведет специализированная служба города Камышлов», — рассказали на странице Тавдинского ГО «Вконтакте».

Мероприятие по поимке состоится 19 апреля с 09-00 до 17-00. Информация об отловленных животных будет размещена на официальном сайте питомника Камышлова.

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В Тавдинском городском округе (Свердловская область) пройдет мероприятие по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщили в администрации ГО. «На территории Тавдинского городского округа состоится отлов животных без владельцев. Работы произведет специализированная служба города Камышлов», — рассказали на странице Тавдинского ГО «Вконтакте». Мероприятие по поимке состоится 19 апреля с 09-00 до 17-00. Информация об отловленных животных будет размещена на официальном сайте питомника Камышлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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