17 апреля 2023

Пермяк нашел гранаты и решил сохранить арсенал у себя

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Опасную находку мужчина хранил дома в кладовке
Опасную находку мужчина хранил дома в кладовке Фото:

В Кизеле (Пермский край) местного жителя будут судить по статье о хранении взрывных устройств. Как выяснилось в ходе следствия, он нашел четыре боевых гранаты, делая ремонт в одном из зданий в Перми, рассказали в полиции.

«Установлено, что злоумышленник нашел указанные предметы при разборе половых досок в одном из нежилых домов на территории города Перми, где временно подрабатывал, делая ремонт. По возвращении домой в Кизел находку забрал с собой, перевезя ее в рюкзаке на электричке», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Гранаты мужчина хранил дома в кладовке до тех пор, пока, действующие по наводке, полицейские с собаками не пришли к нему. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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В Кизеле (Пермский край) местного жителя будут судить по статье о хранении взрывных устройств. Как выяснилось в ходе следствия, он нашел четыре боевых гранаты, делая ремонт в одном из зданий в Перми, рассказали в полиции. «Установлено, что злоумышленник нашел указанные предметы при разборе половых досок в одном из нежилых домов на территории города Перми, где временно подрабатывал, делая ремонт. По возвращении домой в Кизел находку забрал с собой, перевезя ее в рюкзаке на электричке», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Гранаты мужчина хранил дома в кладовке до тех пор, пока, действующие по наводке, полицейские с собаками не пришли к нему. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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