Пермяк нашел гранаты и решил сохранить арсенал у себя

Опасную находку мужчина хранил дома в кладовке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кизеле (Пермский край) местного жителя будут судить по статье о хранении взрывных устройств. Как выяснилось в ходе следствия, он нашел четыре боевых гранаты, делая ремонт в одном из зданий в Перми, рассказали в полиции.

«Установлено, что злоумышленник нашел указанные предметы при разборе половых досок в одном из нежилых домов на территории города Перми, где временно подрабатывал, делая ремонт. По возвращении домой в Кизел находку забрал с собой, перевезя ее в рюкзаке на электричке», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Гранаты мужчина хранил дома в кладовке до тех пор, пока, действующие по наводке, полицейские с собаками не пришли к нему. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.