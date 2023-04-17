Футболист из Кургана заплатит штраф за то, что ударил головой полицейского

Курганца осудили за удар полицейского головой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Курганской области, представившегося футболистом, признали виновным в применении насилия по отношению к полицейскому в поезде. Курганец был оштрафован после того, как ударил головой в грудь представителя полиции, рассказали URA.RU в Мариинском городском суде Кемеровской области.

«За применение насилия в отношении сотрудника транспортной полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей 29-летнему курганцу Б. <…> назначен штраф в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в суде. Курганец, являющийся игроком по мини-футболу, исхитрился ударить головой полицейского в грудь, будучи в наручниках.

Инцидент случился в поезде «Тында — Кисловодск». Курганец ехал домой с вахты в Иркутской области. Употребив спиртное в вагоне-ресторане, мужчина поссорился с проводником, который вызвал полицию.

Сотрудник полиции надел наручники на курганца и направлялся с ним в купе. Внезапно пассажир развернулся и ударил головой сотрудника в грудь. На ближайшей станции курганца высадили и доставили в линейный отдел полиции.

В суде обвиняемый в применении насилия признал свою вину. Также курганец сообщил, что извинился перед сотрудником и возместил ему моральный ущерб. Поэтому кемеровский суд вынес ему наказание в виде штрафа.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец получил срок за удар полицейского. Мужчина отказался повиноваться сотруднику полиции и ударил его, за что был приговорен к двум годам колонии строгого режима