Курганец ударил полицейского и сел в тюрьму на два года

Мужчина ударил сотрудника полиции рукой в грудь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пьяный мужчина ударил полицейского во время задержания. За это его осудили на два года, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Во время патрулирования сотрудниками полиции был обнаружен мужчина, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, что является административным правонарушением. В связи с этим в его адрес было высказано требование проехать в отделение полиции, однако последний отказался выполнять требования и ударил сотрудника кулаком в грудь, причинив ему физическую боль», — говорится в документе.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее в Кургане полицейские поймали мужчину, который был объявлен в розыск. Ранее судимому за грабеж, разбой и применение насилия в отношении представителя власти жителю областного центра грозит новый срок.