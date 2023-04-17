На улицах Екатеринбурга замечена военная техника, которую вывели для репетиции Парада Победы. Видеокадрами с URA.RU поделились очевидцы.
«Ранним утром на улице Палисадная прошла механизированная колонна. Я насчитал порядка 30 единиц военной техники. Чтобы подготовка к репетиции Парада Победы обошлась без происшествий, было выставлено оцепление», — рассказал агентству екатеринбуржец Андрей Шумский.
Как видно на кадрах, на параде будет представлена историческая механизированная колонна. Среди образцов — известный советский мотоцикл МВ-650М «Днепр», боевая машина БМ-14 — так называемая «дочка «Катюши». Также проехали БТР-40, грузовой автомобиль Studebaker, бронеавтомобиль периода Второй мировой войны БА-64. Из современной техники промелькнули танки Т-80, Т-72, БТР-82, самоходные гаубицы и другие.
Следующие репетиции парада состоятся 20, 25 и 27 апреля. Агентство называло, какие улицы будут перекрыты.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.