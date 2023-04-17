17 апреля 2023

На улицы Екатеринбурга вывели военную технику. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В столице Урала вовсю идет подготовка ко Дню Победы
В столице Урала вовсю идет подготовка ко Дню Победы Фото:

На улицах Екатеринбурга замечена военная техника, которую вывели для репетиции Парада Победы. Видеокадрами с URA.RU поделились очевидцы.

«Ранним утром на улице Палисадная прошла механизированная колонна. Я насчитал порядка 30 единиц военной техники. Чтобы подготовка к репетиции Парада Победы обошлась без происшествий, было выставлено оцепление», — рассказал агентству екатеринбуржец Андрей Шумский.

Как видно на кадрах, на параде будет представлена историческая механизированная колонна. Среди образцов — известный советский мотоцикл МВ-650М «Днепр», боевая машина БМ-14 — так называемая «дочка «Катюши». Также проехали БТР-40, грузовой автомобиль Studebaker, бронеавтомобиль периода Второй мировой войны БА-64. Из современной техники промелькнули танки Т-80, Т-72, БТР-82, самоходные гаубицы и другие.

Следующие репетиции парада состоятся 20, 25 и 27 апреля. Агентство называло, какие улицы будут перекрыты.

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На улицах Екатеринбурга замечена военная техника, которую вывели для репетиции Парада Победы. Видеокадрами с URA.RU поделились очевидцы. «Ранним утром на улице Палисадная прошла механизированная колонна. Я насчитал порядка 30 единиц военной техники. Чтобы подготовка к репетиции Парада Победы обошлась без происшествий, было выставлено оцепление», — рассказал агентству екатеринбуржец Андрей Шумский. Как видно на кадрах, на параде будет представлена историческая механизированная колонна. Среди образцов — известный советский мотоцикл МВ-650М «Днепр», боевая машина БМ-14 — так называемая «дочка «Катюши». Также проехали БТР-40, грузовой автомобиль Studebaker, бронеавтомобиль периода Второй мировой войны БА-64. Из современной техники промелькнули танки Т-80, Т-72, БТР-82, самоходные гаубицы и другие. Следующие репетиции парада состоятся 20, 25 и 27 апреля. Агентство называло, какие улицы будут перекрыты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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