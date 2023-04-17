17 апреля 2023

В Челябинске зафиксирован бум предложений на вторичную недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске стали продавать больше квартир на вторичном рынке
В Челябинске стали продавать больше квартир на вторичном рынке Фото:

В Челябинске по сравнению с другими городами области вторичную недвижимость продают чаще. Квартиры в мегаполисе активно продают как южноуральцы, так и жители других регионов. Об этом сообщают аналитики портала недвижимости.

«Наименее сбалансированное соотношение численности населения и объема рынка — в Челябинске. На 35% населения приходится 71% от предложения на вторичном рынке региона. В Челябинске по сравнению с другими городами области квартиры на вторичном рынке продают гораздо чаще», — сообщают эксперты «Циан.Аналитики».

Аналитики отмечают, что города-миллионники в РФ сильно привлекают инвесторов и покупателей недвижимости. Причина в том, что они являются наиболее развитыми рынками.

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В Челябинске по сравнению с другими городами области вторичную недвижимость продают чаще. Квартиры в мегаполисе активно продают как южноуральцы, так и жители других регионов. Об этом сообщают аналитики портала недвижимости. «Наименее сбалансированное соотношение численности населения и объема рынка — в Челябинске. На 35% населения приходится 71% от предложения на вторичном рынке региона. В Челябинске по сравнению с другими городами области квартиры на вторичном рынке продают гораздо чаще», — сообщают эксперты «Циан.Аналитики». Аналитики отмечают, что города-миллионники в РФ сильно привлекают инвесторов и покупателей недвижимости. Причина в том, что они являются наиболее развитыми рынками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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