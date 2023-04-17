В Челябинске зафиксирован бум предложений на вторичную недвижимость

18 апреля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

В Челябинске стали продавать больше квартир на вторичном рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске по сравнению с другими городами области вторичную недвижимость продают чаще. Квартиры в мегаполисе активно продают как южноуральцы, так и жители других регионов. Об этом сообщают аналитики портала недвижимости. «Наименее сбалансированное соотношение численности населения и объема рынка — в Челябинске. На 35% населения приходится 71% от предложения на вторичном рынке региона. В Челябинске по сравнению с другими городами области квартиры на вторичном рынке продают гораздо чаще», — сообщают эксперты «Циан.Аналитики». Аналитики отмечают, что города-миллионники в РФ сильно привлекают инвесторов и покупателей недвижимости. Причина в том, что они являются наиболее развитыми рынками.

В Челябинске по сравнению с другими городами области вторичную недвижимость продают чаще. Квартиры в мегаполисе активно продают как южноуральцы, так и жители других регионов. Об этом сообщают аналитики портала недвижимости. «Наименее сбалансированное соотношение численности населения и объема рынка — в Челябинске. На 35% населения приходится 71% от предложения на вторичном рынке региона. В Челябинске по сравнению с другими городами области квартиры на вторичном рынке продают гораздо чаще», — сообщают эксперты «Циан.Аналитики». Аналитики отмечают, что города-миллионники в РФ сильно привлекают инвесторов и покупателей недвижимости. Причина в том, что они являются наиболее развитыми рынками.