В Перми скончался экс-начальник городского УМВД

18 апреля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Простятся с полковником 19 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми ушел из жизни бывший начальник городского управления МВД Наиль Салахов. Об этом сообщили в ведомстве. «17 апреля 2023 года после тяжелой болезни скончался полковник милиции в отставке Салахов Наиль Булатович (22.10.1947 г. — 17.04.2023 г.)», — говорится в группе управления МВД России по Перми в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоится 19 апреля в 10:20 по адресу: ул. Старцева, 61 (большой зал). Наиль Салахов служил в органах внутренних дел с 1969 года. Пермских правоохранителей он возглавлял с 1992 по 1996 год.

В Перми ушел из жизни бывший начальник городского управления МВД Наиль Салахов. Об этом сообщили в ведомстве. «17 апреля 2023 года после тяжелой болезни скончался полковник милиции в отставке Салахов Наиль Булатович (22.10.1947 г. — 17.04.2023 г.)», — говорится в группе управления МВД России по Перми в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоится 19 апреля в 10:20 по адресу: ул. Старцева, 61 (большой зал). Наиль Салахов служил в органах внутренних дел с 1969 года. Пермских правоохранителей он возглавлял с 1992 по 1996 год.