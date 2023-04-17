В Перми скончался экс-начальник городского УМВД

Простятся с полковником 19 апреля
В Перми ушел из жизни бывший начальник городского управления МВД Наиль Салахов. Об этом сообщили в ведомстве.
«17 апреля 2023 года после тяжелой болезни скончался полковник милиции в отставке Салахов Наиль Булатович (22.10.1947 г. — 17.04.2023 г.)», — говорится в группе управления МВД России по Перми в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоится 19 апреля в 10:20 по адресу: ул. Старцева, 61 (большой зал).
Наиль Салахов служил в органах внутренних дел с 1969 года. Пермских правоохранителей он возглавлял с 1992 по 1996 год.
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