17 апреля 2023

В Перми скончался экс-начальник городского УМВД

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Простятся с полковником 19 апреля
Простятся с полковником 19 апреля Фото:

В Перми ушел из жизни бывший начальник городского управления МВД Наиль Салахов. Об этом сообщили в ведомстве.

«17 апреля 2023 года после тяжелой болезни скончался полковник милиции в отставке Салахов Наиль Булатович (22.10.1947 г. — 17.04.2023 г.)», — говорится в группе управления МВД России по Перми в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоится 19 апреля в 10:20 по адресу: ул. Старцева, 61 (большой зал).

Наиль Салахов служил в органах внутренних дел с 1969 года. Пермских правоохранителей он возглавлял с 1992 по 1996 год.

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В Перми ушел из жизни бывший начальник городского управления МВД Наиль Салахов. Об этом сообщили в ведомстве. «17 апреля 2023 года после тяжелой болезни скончался полковник милиции в отставке Салахов Наиль Булатович (22.10.1947 г. — 17.04.2023 г.)», — говорится в группе управления МВД России по Перми в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоится 19 апреля в 10:20 по адресу: ул. Старцева, 61 (большой зал). Наиль Салахов служил в органах внутренних дел с 1969 года. Пермских правоохранителей он возглавлял с 1992 по 1996 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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