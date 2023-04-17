Свердловских призывников не отправят на службу в зону СВО

Зам военного комиссара Свердловской области Чирков сделал заявление про весенний призыв и СВО

18 апреля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Призывники будут служить на территории России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские призывники не будут отправлены в зону спецоперации, а пройдут срочную службу на территории России. Об этом заявил заместитель военного комиссара региона Сергей Чирков на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. «Призывники [весеннего призыва] на военную службу направляться в зону СВО, а также на новые территории не будут. Все ребята будут служить на территории России в пределах наших границ», — подчеркнул Чирков. Также заместитель военкома ответил на вопрос, могут ли призывники быть отправлены в качестве миротворцев на спорные территории, например, в Карабах. «Туда направляются в основном военнослужащие по контракту. Поэтому всем ребятам, которые будут призваны на военную службу, необходимо будет пройти адаптацию, подготовку в вооруженных силах. И если они изъявят желание заключить контракт, то только тогда будут направлены на спорные территории в качестве миротворцев», — сказал Сергей Чирков. О том, что свердловские срочники не будут отправлены на спецоперацию, военные говорили и во время осеннего призыва. Также это касалось и службы на территории Донецкой, Луганской республик, на территории Запорожской и Херсонской областей.

Свердловские призывники не будут отправлены в зону спецоперации, а пройдут срочную службу на территории России. Об этом заявил заместитель военного комиссара региона Сергей Чирков на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. «Призывники [весеннего призыва] на военную службу направляться в зону СВО, а также на новые территории не будут. Все ребята будут служить на территории России в пределах наших границ», — подчеркнул Чирков. Также заместитель военкома ответил на вопрос, могут ли призывники быть отправлены в качестве миротворцев на спорные территории, например, в Карабах. «Туда направляются в основном военнослужащие по контракту. Поэтому всем ребятам, которые будут призваны на военную службу, необходимо будет пройти адаптацию, подготовку в вооруженных силах. И если они изъявят желание заключить контракт, то только тогда будут направлены на спорные территории в качестве миротворцев», — сказал Сергей Чирков. О том, что свердловские срочники не будут отправлены на спецоперацию, военные говорили и во время осеннего призыва. Также это касалось и службы на территории Донецкой, Луганской республик, на территории Запорожской и Херсонской областей.