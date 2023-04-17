17 апреля 2023

Свердловских призывников не отправят на службу в зону СВО

Зам военного комиссара Свердловской области Чирков сделал заявление про весенний призыв и СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывники будут служить на территории России
Призывники будут служить на территории России Фото:

Свердловские призывники не будут отправлены в зону спецоперации, а пройдут срочную службу на территории России. Об этом заявил заместитель военного комиссара региона Сергей Чирков на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

«Призывники [весеннего призыва] на военную службу направляться в зону СВО, а также на новые территории не будут. Все ребята будут служить на территории России в пределах наших границ», — подчеркнул Чирков.

Также заместитель военкома ответил на вопрос, могут ли призывники быть отправлены в качестве миротворцев на спорные территории, например, в Карабах. «Туда направляются в основном военнослужащие по контракту. Поэтому всем ребятам, которые будут призваны на военную службу, необходимо будет пройти адаптацию, подготовку в вооруженных силах. И если они изъявят желание заключить контракт, то только тогда будут направлены на спорные территории в качестве миротворцев», — сказал Сергей Чирков.

О том, что свердловские срочники не будут отправлены на спецоперацию, военные говорили и во время осеннего призыва. Также это касалось и службы на территории Донецкой, Луганской республик, на территории Запорожской и Херсонской областей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские призывники не будут отправлены в зону спецоперации, а пройдут срочную службу на территории России. Об этом заявил заместитель военного комиссара региона Сергей Чирков на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. «Призывники [весеннего призыва] на военную службу направляться в зону СВО, а также на новые территории не будут. Все ребята будут служить на территории России в пределах наших границ», — подчеркнул Чирков. Также заместитель военкома ответил на вопрос, могут ли призывники быть отправлены в качестве миротворцев на спорные территории, например, в Карабах. «Туда направляются в основном военнослужащие по контракту. Поэтому всем ребятам, которые будут призваны на военную службу, необходимо будет пройти адаптацию, подготовку в вооруженных силах. И если они изъявят желание заключить контракт, то только тогда будут направлены на спорные территории в качестве миротворцев», — сказал Сергей Чирков. О том, что свердловские срочники не будут отправлены на спецоперацию, военные говорили и во время осеннего призыва. Также это касалось и службы на территории Донецкой, Луганской республик, на территории Запорожской и Херсонской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...