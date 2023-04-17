Свердловских призывников не отправят на службу в зону СВО

Свердловские призывники не будут отправлены в зону спецоперации, а пройдут срочную службу на территории России. Об этом заявил заместитель военного комиссара региона Сергей Чирков на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.
«Призывники [весеннего призыва] на военную службу направляться в зону СВО, а также на новые территории не будут. Все ребята будут служить на территории России в пределах наших границ», — подчеркнул Чирков.
Также заместитель военкома ответил на вопрос, могут ли призывники быть отправлены в качестве миротворцев на спорные территории, например, в Карабах. «Туда направляются в основном военнослужащие по контракту. Поэтому всем ребятам, которые будут призваны на военную службу, необходимо будет пройти адаптацию, подготовку в вооруженных силах. И если они изъявят желание заключить контракт, то только тогда будут направлены на спорные территории в качестве миротворцев», — сказал Сергей Чирков.
О том, что свердловские срочники не будут отправлены на спецоперацию, военные говорили и во время осеннего призыва. Также это касалось и службы на территории Донецкой, Луганской республик, на территории Запорожской и Херсонской областей.
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