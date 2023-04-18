Министр обороны ФРГ: Украина исчезнет без оружия Запада

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Существование Украины зависит от поставок оружия, следует из слов Бориса Писториуса
Существование Украины зависит от поставок оружия, следует из слов Бориса Писториуса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина прекратит свое существование после прекращения поставок оружия от стран Запада. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус.

«Конец поставок оружия означает конец Украины завтра», — заявил Писториус. Его слова приводит газета The Pioneer.

После начала спецоперации страны Запада стали активно поставлять Украине оружие. Зимой было объявлено о передаче тяжелых танков. 27 марта Украина получила восемь немецких танков Leopard 2. В апреле глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что до конца месяца страна отправит еще шесть немецких танков, передает RT.

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Украина прекратит свое существование после прекращения поставок оружия от стран Запада. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус. «Конец поставок оружия означает конец Украины завтра», — заявил Писториус. Его слова приводит газета The Pioneer. После начала спецоперации страны Запада стали активно поставлять Украине оружие. Зимой было объявлено о передаче тяжелых танков. 27 марта Украина получила восемь немецких танков Leopard 2. В апреле глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что до конца месяца страна отправит еще шесть немецких танков, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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