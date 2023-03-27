Spiegel: 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину

27 марта 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Германия передала танки Leopard на Украину, передает Spiegel Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. С момента принятия решения об отправке прошло два месяца. «Обещанные федеральным правительством 18 танков Leopard 2 прибыли в Украину. По информации Spiegel, последние танки покинули Германию в конце прошлой недели и сейчас переданы Украине», — передает издание. Изначально ФРГ объявили об отправке 14 танков, но затем приняли решение об увеличении поставки. Также Украине были переданы 40 боевых машин пехоты Marder. Новость по теме Премьер Польши обвинил Германию в провалах Украины Германия обучала украинских солдат управлению этими танками и их обслуживанию. Тем не менее Leopard очень требовательны к обслуживанию, поэтому ФРГ собирается открыть сервисный центр недалеко от Украины. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия уничтожит всю военную технику, которую на Украину направляет Запад, передает RT. По его мнению, эти танки не представляют собой никакие непобедимые технологии, и в арсенале ВС РФ есть множество средств для эффективного противостояния.

Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. С момента принятия решения об отправке прошло два месяца. «Обещанные федеральным правительством 18 танков Leopard 2 прибыли в Украину. По информации Spiegel, последние танки покинули Германию в конце прошлой недели и сейчас переданы Украине», — передает издание. Изначально ФРГ объявили об отправке 14 танков, но затем приняли решение об увеличении поставки. Также Украине были переданы 40 боевых машин пехоты Marder. Германия обучала украинских солдат управлению этими танками и их обслуживанию. Тем не менее Leopard очень требовательны к обслуживанию, поэтому ФРГ собирается открыть сервисный центр недалеко от Украины. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия уничтожит всю военную технику, которую на Украину направляет Запад, передает RT. По его мнению, эти танки не представляют собой никакие непобедимые технологии, и в арсенале ВС РФ есть множество средств для эффективного противостояния.