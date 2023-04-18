Пермский край отправил почти 1000 тонн гуманитарных грузов в зону СВО

Грузы отправлялись еженедельно Фото: Илья Московец © URA.RU

Волонтеры Пермского края отчитались, что за 2022 год из региона отправлено более 960 тонн грузов с помощью в зону спецоперации. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

«Только за 2022 год волонтеры ГЦП рассортировали почти 19 тыс. коробок с гуманитарной помощью и отправили в зону СВО более 964 тонн грузов с 312 конвоями», — говорится на сайте. Машины с грузами отправляются еженедельно.

Волонтеры рассказали, что все грузы с региона сначала отправляются в склады Гуманитарного центра Прикамья. Центр был создан по инициативе поискового отряда имени Ирины Бухановой в 2022 году при поддержке губернатора Дмитрия Махонина. По словам руководителя центра Ксении Котовой, волонтерам ежедневно поступают грузы компаний, организаций, органов власти и обычных людей.

Спецоперация проводится на территории Донбасса и Украины с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главная цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса.