Пермский край отправил почти 1000 тонн гуманитарных грузов в зону СВО

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Грузы отправлялись еженедельно
Грузы отправлялись еженедельно Фото:

Волонтеры Пермского края отчитались, что за 2022 год из региона отправлено более 960 тонн грузов с помощью в зону спецоперации. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

«Только за 2022 год волонтеры ГЦП рассортировали почти 19 тыс. коробок с гуманитарной помощью и отправили в зону СВО более 964 тонн грузов с 312 конвоями», — говорится на сайте. Машины с грузами отправляются еженедельно.

Волонтеры рассказали, что все грузы с региона сначала отправляются в склады Гуманитарного центра Прикамья. Центр был создан по инициативе поискового отряда имени Ирины Бухановой в 2022 году при поддержке губернатора Дмитрия Махонина. По словам руководителя центра Ксении Котовой, волонтерам ежедневно поступают грузы компаний, организаций, органов власти и обычных людей.

Спецоперация проводится на территории Донбасса и Украины с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главная цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса.

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Волонтеры Пермского края отчитались, что за 2022 год из региона отправлено более 960 тонн грузов с помощью в зону спецоперации. Об этом сообщает сайт краевого правительства. «Только за 2022 год волонтеры ГЦП рассортировали почти 19 тыс. коробок с гуманитарной помощью и отправили в зону СВО более 964 тонн грузов с 312 конвоями», — говорится на сайте. Машины с грузами отправляются еженедельно. Волонтеры рассказали, что все грузы с региона сначала отправляются в склады Гуманитарного центра Прикамья. Центр был создан по инициативе поискового отряда имени Ирины Бухановой в 2022 году при поддержке губернатора Дмитрия Махонина. По словам руководителя центра Ксении Котовой, волонтерам ежедневно поступают грузы компаний, организаций, органов власти и обычных людей. Спецоперация проводится на территории Донбасса и Украины с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главная цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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