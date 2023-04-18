Оборонзаказ и привычка челябинцев к частой смене одежды заставили швейников удвоить выпуск

Спрос на продукцию челябинских швейников увеличился двухкратно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Увеличение оборонзаказа и привычка потребителей Челябинской области к частой смене одежды способствовали росту выпуска швейных фабрик в 2,2 раза в январе — феврале 2023 года к аналогичному периоду 2022 года. Так участники рынка объяснили URA.RU опубликованные данные Челябинскстата.

«Покупка одежды относится к базовым потребностям человека. К тому же, в последние годы люди привыкли не ходить в одном, а меняют одежду. В условиях, когда ниша после ухода иностранных марок освободилась, ее стали заполнять местные производители. Мы создали свой бренд, чтобы предложить покупателю товар с гарантированным качеством. При этом значительная доля роста все-таки обеспечена гособоронзаказом», — рассказал URA.RU директор миасской компании «Анастасия» Сергей Голушков.

В итоге совокупно в январе — феврале челябинские швейники выпустили продукции на 737 млн рублей. В феврале рост ускорился. По сравнению с 2022 годом он увеличился в 2,4 раза.

Потребительские привычки по просьбе URA.RU изучили аналитики компании «МегаФон». Здесь подтвердили спрос на отечественные, в частности региональные бренды. Так, интерес к костюмам фабрики «Пеплос», судя по интернет-активности посетителей сайта, увеличился за первые два месяца 2023 года в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Женским бельем и трикотажем фабрики «Силуэт» стали интересоваться в 2,2 раза чаще. В целом трафик российских интернет-магазинов одежды со стороны жителей области вырос в 1,8 раза.

Максимальный интерес к покупкам челябинцы проявляют в выходные. Меньше всего приобретением одежды потребители интересуются в середине недели. Основная доля просмотров в интернете приходится на сайты федеральных брендов.