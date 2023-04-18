Компания пермских властей построит за 1,2 млрд рублей ледовую арену

Арена вместит в себя два ледовых поля и тренажерные залы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительством ледовой арены в микрорайоне Ива города Перми займется подконтрольное краевым властям ООО «Красная машина». Спортивный объект будет возведен в рамках концессионного соглашения, заключенного между указанной компанией и Фондом развития Пермского края (ФРПК, куратор строительства арены). Об этом URA.RU рассказали в АО «Корпорация развития Пермского края».

«Строительством и эксплуатацией ледовой арены в микрорайоне Ива Мотовилихинского района Перми займется ООО „Красная машина“. Планируемый объем инвестиций по проекту — 1,2 млрд рублей, в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов — 350 млн рублей», — пояснили в пресс-службе акционерного общества.

Объект площадью порядка 9 000 квадратных метров будет построен на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся сейчас торговым центром. Двухэтажный спорткомплекс вместит в себя два ледовых поля со зрительскими трибунами, тренажерный и спортивный залы. Ориентировочный срок строительства объекта — полтора года с даты начала работ.

ООО «Красная машина» учреждено ФРПК в ноябре прошлого года. Сам фонд зарегистрирован в 2021 году краевым министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Генеральным директором Фонда развития Пермского края является глава АО «КРПК» Алексей Бураков.

Ранее стало известно, что ледовая арена также может быть построена на площадке бывшего завода ЖБК-1. Учредителем компании, которая, как ожидается, займется возведением спортивного объекта, стал экс-глава краевого правительства Николай Бухвалов. Объем инвестиций в строительство арены оценивался 1,8 млрд рублей.