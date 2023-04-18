Пермяк пытался отправить в колонию кексы с марихуаной

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Пермяк дома испек кексы с наркотиками
Пермяк дома испек кексы с наркотиками Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) попытался отправить в колонию кексы с добавлением марихуаны. О необычной выпечке рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Житель Кунгура выращивал дома коноплю и делал из нее марихуану для личного использования. В апреле 2022 года он по просьбе своего друга, отбывающего наказание в колонии, добавил наркотик в тесто, из которого испек 13 кексов. Выпечку мужчина запечатал и передал матери осужденного, которая собирала передачку для сына в колонию», — сообщили в полиции.

Во время досмотра посылки сотрудники регионального ГУФСИН почувствовали специфический запах, исходящий от кексов, и сообщили об этом в полицию. Проведенная экспертиза показала, что в выпечке содержалось 0,6 граммов наркотического средства. Оперативники установили личность кондитера и задержали его. Во время обыска в его доме были обнаружены приспособления для выращивания растений, а также смесь и формы для выпечки кексов. В отношении 33-летнего пермяка было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время его ждет суд.

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Житель Кунгура (Пермский край) попытался отправить в колонию кексы с добавлением марихуаны. О необычной выпечке рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Житель Кунгура выращивал дома коноплю и делал из нее марихуану для личного использования. В апреле 2022 года он по просьбе своего друга, отбывающего наказание в колонии, добавил наркотик в тесто, из которого испек 13 кексов. Выпечку мужчина запечатал и передал матери осужденного, которая собирала передачку для сына в колонию», — сообщили в полиции. Во время досмотра посылки сотрудники регионального ГУФСИН почувствовали специфический запах, исходящий от кексов, и сообщили об этом в полицию. Проведенная экспертиза показала, что в выпечке содержалось 0,6 граммов наркотического средства. Оперативники установили личность кондитера и задержали его. Во время обыска в его доме были обнаружены приспособления для выращивания растений, а также смесь и формы для выпечки кексов. В отношении 33-летнего пермяка было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время его ждет суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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