Пермяк пытался отправить в колонию кексы с марихуаной

18 апреля 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Пермяк дома испек кексы с наркотиками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Житель Кунгура (Пермский край) попытался отправить в колонию кексы с добавлением марихуаны. О необычной выпечке рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Житель Кунгура выращивал дома коноплю и делал из нее марихуану для личного использования. В апреле 2022 года он по просьбе своего друга, отбывающего наказание в колонии, добавил наркотик в тесто, из которого испек 13 кексов. Выпечку мужчина запечатал и передал матери осужденного, которая собирала передачку для сына в колонию», — сообщили в полиции. Во время досмотра посылки сотрудники регионального ГУФСИН почувствовали специфический запах, исходящий от кексов, и сообщили об этом в полицию. Проведенная экспертиза показала, что в выпечке содержалось 0,6 граммов наркотического средства. Оперативники установили личность кондитера и задержали его. Во время обыска в его доме были обнаружены приспособления для выращивания растений, а также смесь и формы для выпечки кексов. В отношении 33-летнего пермяка было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время его ждет суд.

Житель Кунгура (Пермский край) попытался отправить в колонию кексы с добавлением марихуаны. О необычной выпечке рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Житель Кунгура выращивал дома коноплю и делал из нее марихуану для личного использования. В апреле 2022 года он по просьбе своего друга, отбывающего наказание в колонии, добавил наркотик в тесто, из которого испек 13 кексов. Выпечку мужчина запечатал и передал матери осужденного, которая собирала передачку для сына в колонию», — сообщили в полиции. Во время досмотра посылки сотрудники регионального ГУФСИН почувствовали специфический запах, исходящий от кексов, и сообщили об этом в полицию. Проведенная экспертиза показала, что в выпечке содержалось 0,6 граммов наркотического средства. Оперативники установили личность кондитера и задержали его. Во время обыска в его доме были обнаружены приспособления для выращивания растений, а также смесь и формы для выпечки кексов. В отношении 33-летнего пермяка было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время его ждет суд.