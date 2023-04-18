В Копейске отменили салют в честь 9 Мая

В мэрии не стали пояснять причину отмены фейерверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Копейска (Челябинская область) приняли решение отказаться от проведения салюта в честь 9 Мая. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на решение городского оргкомитета. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«В мэрии обсудили организационные моменты предстоящих майских праздников. В администрации также сообщили, что салюта на 9 мая не будет», — пишет telegram-канале «Некопейский рабочий».

В пресс-службе мэрии URA.RU отметили, что из-за отмены в России традиционного шествия «Бессмертного полка» городу придется перекраивать праздничную программу и искать другие форматы проведения традиционного шествия. Генеральная репетиция парада пройдет в Копейске 5 мая.