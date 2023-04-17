17 апреля 2023

Житель ЯНАО при выполнении боевых задач погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямалец ушел служить в зону спецоперации добровольцем
Ямалец ушел служить в зону спецоперации добровольцем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Приуральского района ЯНАО Виктор Серасхов погиб, исполняя боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В зоне СВО погиб наш земляк. Виктор Прокопьевич родился и вырос в Катравоже в многодетной семье. Закончил местную школу, а в свободное время любил рыбачить», — рассказали в мэрии. Ямалец ушел служить в зону спецоперации добровольцем. Он погиб в Артемовске 23 марта.

Спецоперация на территориях Украины стартовала 24 февраля 2022 года. Президент страны Владимир Путин сообщал, что главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Приуральского района ЯНАО Виктор Серасхов погиб, исполняя боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В зоне СВО погиб наш земляк. Виктор Прокопьевич родился и вырос в Катравоже в многодетной семье. Закончил местную школу, а в свободное время любил рыбачить», — рассказали в мэрии. Ямалец ушел служить в зону спецоперации добровольцем. Он погиб в Артемовске 23 марта. Спецоперация на территориях Украины стартовала 24 февраля 2022 года. Президент страны Владимир Путин сообщал, что главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...