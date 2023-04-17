Житель ЯНАО при выполнении боевых задач погиб в зоне СВО

Ямалец ушел служить в зону спецоперации добровольцем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель Приуральского района ЯНАО Виктор Серасхов погиб, исполняя боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«В зоне СВО погиб наш земляк. Виктор Прокопьевич родился и вырос в Катравоже в многодетной семье. Закончил местную школу, а в свободное время любил рыбачить», — рассказали в мэрии. Ямалец ушел служить в зону спецоперации добровольцем. Он погиб в Артемовске 23 марта.
Спецоперация на территориях Украины стартовала 24 февраля 2022 года. Президент страны Владимир Путин сообщал, что главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса.
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