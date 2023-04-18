Металлурги и горняки хотят упрощения процедуры присвоения «Ветерана труда» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская областная организация Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) в рамках мероприятий, приуроченных к 1 мая, представит инициативу с упрощением порядка присвоения звания «Ветерана труда» губернатору Алексею Текслеру. Об этом URA.RU сообщил председатель региональной организации ГМПР Юрий Горанов.

«Челябинская областная организация ГМПР в начале мая планирует встречу с губернатором Алексеем Текслером, чтобы поднять вопрос об изменении порядка получения звания „Ветерана труда“ регионального значения. Мы предложим приравнять отраслевые награды к грамоте губернатора, чтобы они давали основание для получения этого почетного звания», — рассказал Горанов.

Инициатива приурочена к дню Праздника Весны и Труда. «К 1 маю мы решили привлечь внимание к работникам горно-металлургического комплекса, чтобы их тяжелый труд в тылу мог быть отмечен, в том числе этим высоким званием. В период СВО это очень важно. С 2016 года звание получили единицы», — уточнил председатель региональной организации ГМПР.

Горанов также отметил, что председатель ГМПР Алексей Безымянных направил обращение к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой упростить порядок присвоения звания «Ветеран труда» федерального значения. Региональные профсоюзы тоже готовят подобные обращения.