18 апреля 2023

Курганский оборонный завод ищет ответственного за награды

© Служба новостей «URA.RU»
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На КМЗ ищут специалиста по наградам на зарплату от 30 тысяч рублей
На КМЗ ищут специалиста по наградам на зарплату от 30 тысяч рублей Фото:

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий военную и гражданскую технику, ищет ответственного за награды. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter.

«Требуется специалист по наградной деятельности. Требования: высшее образование, опыт работы от одного до трех лет, Заработная плата от 30 000 до 35 000 рублей до вычета налогов», — указано в объявлении.

В обязанности работника входит представление работников к наградам, составление отчетов по вопросам наградной деятельности, организовывать мероприятия по вручению наград. Также специалисту требуется вести учет и обеспечивать сохранность бланков наград, знаков, медалей и удостоверений к ним.

Ранее URA.RU писало, что предприятие, которым руководит «Курганмашзавод», набирает слесарей для ремонта боевой техники и спецмашин. Сотрудникам на Бронетанковом заводе в Амурской области обещают зарплату до 50 тысяч рублей.

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Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий военную и гражданскую технику, ищет ответственного за награды. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «Требуется специалист по наградной деятельности. Требования: высшее образование, опыт работы от одного до трех лет, Заработная плата от 30 000 до 35 000 рублей до вычета налогов», — указано в объявлении. В обязанности работника входит представление работников к наградам, составление отчетов по вопросам наградной деятельности, организовывать мероприятия по вручению наград. Также специалисту требуется вести учет и обеспечивать сохранность бланков наград, знаков, медалей и удостоверений к ним. Ранее URA.RU писало, что предприятие, которым руководит «Курганмашзавод», набирает слесарей для ремонта боевой техники и спецмашин. Сотрудникам на Бронетанковом заводе в Амурской области обещают зарплату до 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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