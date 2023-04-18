Курганский оборонный завод ищет ответственного за награды

19 апреля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

На КМЗ ищут специалиста по наградам на зарплату от 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий военную и гражданскую технику, ищет ответственного за награды. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «Требуется специалист по наградной деятельности. Требования: высшее образование, опыт работы от одного до трех лет, Заработная плата от 30 000 до 35 000 рублей до вычета налогов», — указано в объявлении. В обязанности работника входит представление работников к наградам, составление отчетов по вопросам наградной деятельности, организовывать мероприятия по вручению наград. Также специалисту требуется вести учет и обеспечивать сохранность бланков наград, знаков, медалей и удостоверений к ним. Ранее URA.RU писало, что предприятие, которым руководит «Курганмашзавод», набирает слесарей для ремонта боевой техники и спецмашин. Сотрудникам на Бронетанковом заводе в Амурской области обещают зарплату до 50 тысяч рублей.

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий военную и гражданскую технику, ищет ответственного за награды. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «Требуется специалист по наградной деятельности. Требования: высшее образование, опыт работы от одного до трех лет, Заработная плата от 30 000 до 35 000 рублей до вычета налогов», — указано в объявлении. В обязанности работника входит представление работников к наградам, составление отчетов по вопросам наградной деятельности, организовывать мероприятия по вручению наград. Также специалисту требуется вести учет и обеспечивать сохранность бланков наград, знаков, медалей и удостоверений к ним. Ранее URA.RU писало, что предприятие, которым руководит «Курганмашзавод», набирает слесарей для ремонта боевой техники и спецмашин. Сотрудникам на Бронетанковом заводе в Амурской области обещают зарплату до 50 тысяч рублей.