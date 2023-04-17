Предприятие, которым руководит «Курганмашзавод», ищет ремонтников боевых машин

Бронетанковый ремонтный завод из Амурской области, которым руководит оборонное предприятие «Курганмашзавод», ищет слесарей по ремонту боевой техники и спецмашин. Информация о вакансии опубликована на сайте «ГородРабот.ру».
«На Бронетанковый ремонтный завод требуется слесарь по ремонту боевых и спецмашин. Сотруднику необходимо производить разборку, чистку, ремонт, сборку, установку узлов и агрегатов. Производить испытание узлов и агрегатов. Заработная плата от 50 000 рублей», — говорится в объявлении. Среди требований указаны наличие среднего образования, трудолюбие и дисциплинированность.
По данным системы СБИС, АО «560 Бронетанковый ремонтный завод» находится в селе Возжаевка Амурской области. Основным видом деятельности указано производство оружия и боеприпасов. Оборонное предприятие «Курганмашзавод» является его управляющей компанией с 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что Бронетанковый завод ищет водителей-испытателей БМП-3. Сотрудникам с опытом работы готовы платить от 45 тысяч рублей. До этого «Курганмашзавод» размещал на доске объявлений вакансию генерального и коммерческого директора. Место работы руководителей находится на Бронетанковом ремзаводе на Дальнем Востоке.
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