17 апреля 2023

Курганский мясокомбинат прокомментировал претензии ФАС по использованию этикетки

Курганский мясокомбинат отстоял право на использование товарного знака
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У ФАС были претензии к курганскому мясокомбинату из-за использования товарного знака
У ФАС были претензии к курганскому мясокомбинату из-за использования товарного знака Фото:

Курганский мясокомбинат «Стандарт», обвиненный ФАС в недобросовестной конкуренции, уверен, что суд встанет на его сторону. В аналогичном деле мясокомбинат уже выигрывал суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского завода.

ФАС считает, что этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» курганского мясокомбината имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую с 2011 года производит «Орелпродукт». Похожие обвинения уже звучали в адрес курганского предприятия в 2022 году от «Главпродукта». «Суд восстановил интеллектуальные права на товарный знак „Семейный запас“. Теперь Курганский мясокомбинат „Стандарт“ вновь имеет право производить и продавать продукцию под этим товарным знаком, сам знак „Семейный запас“ свободен от притязаний третьих лиц», — рассказали в пресс-службе.

Ранее АО «Главпродукт» публично распространил ложные сведения о том, что курганский мясокомбинат «Стандарт» якобы «незаконно производит и поставляет в торговые сети контрафактную продукцию с использованием товарного знака „Семейный запас“». Подтверждения данной информации в АО «Главпродукт» не предоставили, утверждает пресс-служба курганского мясокомбината. Там также отметили, что ФАС вынесла «Главпродукту» предупреждение.

Ранее URA.RU писало, что курганскому мясокомбинату грозит штраф за этикетки, похожие на тушенку конкурента. Компания «Орелпродукт» выпускала продукцию с похожим изображением.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский мясокомбинат «Стандарт», обвиненный ФАС в недобросовестной конкуренции, уверен, что суд встанет на его сторону. В аналогичном деле мясокомбинат уже выигрывал суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского завода. ФАС считает, что этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» курганского мясокомбината имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую с 2011 года производит «Орелпродукт». Похожие обвинения уже звучали в адрес курганского предприятия в 2022 году от «Главпродукта». «Суд восстановил интеллектуальные права на товарный знак „Семейный запас“. Теперь Курганский мясокомбинат „Стандарт“ вновь имеет право производить и продавать продукцию под этим товарным знаком, сам знак „Семейный запас“ свободен от притязаний третьих лиц», — рассказали в пресс-службе. Ранее АО «Главпродукт» публично распространил ложные сведения о том, что курганский мясокомбинат «Стандарт» якобы «незаконно производит и поставляет в торговые сети контрафактную продукцию с использованием товарного знака „Семейный запас“». Подтверждения данной информации в АО «Главпродукт» не предоставили, утверждает пресс-служба курганского мясокомбината. Там также отметили, что ФАС вынесла «Главпродукту» предупреждение. Ранее URA.RU писало, что курганскому мясокомбинату грозит штраф за этикетки, похожие на тушенку конкурента. Компания «Орелпродукт» выпускала продукцию с похожим изображением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...