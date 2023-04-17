Курганский мясокомбинат прокомментировал претензии ФАС по использованию этикетки

Курганский мясокомбинат отстоял право на использование товарного знака

У ФАС были претензии к курганскому мясокомбинату из-за использования товарного знака Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Курганский мясокомбинат «Стандарт», обвиненный ФАС в недобросовестной конкуренции, уверен, что суд встанет на его сторону. В аналогичном деле мясокомбинат уже выигрывал суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского завода.

ФАС считает, что этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» курганского мясокомбината имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую с 2011 года производит «Орелпродукт». Похожие обвинения уже звучали в адрес курганского предприятия в 2022 году от «Главпродукта». «Суд восстановил интеллектуальные права на товарный знак „Семейный запас“. Теперь Курганский мясокомбинат „Стандарт“ вновь имеет право производить и продавать продукцию под этим товарным знаком, сам знак „Семейный запас“ свободен от притязаний третьих лиц», — рассказали в пресс-службе.

Ранее АО «Главпродукт» публично распространил ложные сведения о том, что курганский мясокомбинат «Стандарт» якобы «незаконно производит и поставляет в торговые сети контрафактную продукцию с использованием товарного знака „Семейный запас“». Подтверждения данной информации в АО «Главпродукт» не предоставили, утверждает пресс-служба курганского мясокомбината. Там также отметили, что ФАС вынесла «Главпродукту» предупреждение.

Ранее URA.RU писало, что курганскому мясокомбинату грозит штраф за этикетки, похожие на тушенку конкурента. Компания «Орелпродукт» выпускала продукцию с похожим изображением.