Пермяк почти год избивал свою дочь резиновым шлангом

Житель Краснокамска (Пермский край) длительное время истязал собственную дочь. О происходящем узнал школьный педагог девочки и обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«С июля 2022 по март 2023 года мужчина, используя незначительные поводы наносил своей 15-летней дочери побои ремнем и резиновым шлангом. О происходящем узнала учительница девочки и обратилась в следственные органы», — рассказали в ведомстве.
Школьницу изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, а в отношении ее отца возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу, мужчине грозит до трех лет тюрьмы.
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