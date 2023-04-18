Пермяк почти год избивал свою дочь резиновым шлангом

18 апреля 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Первой о преступлении узнала учительница девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Краснокамска (Пермский край) длительное время истязал собственную дочь. О происходящем узнал школьный педагог девочки и обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С июля 2022 по март 2023 года мужчина, используя незначительные поводы наносил своей 15-летней дочери побои ремнем и резиновым шлангом. О происходящем узнала учительница девочки и обратилась в следственные органы», — рассказали в ведомстве. Школьницу изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, а в отношении ее отца возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу, мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Житель Краснокамска (Пермский край) длительное время истязал собственную дочь. О происходящем узнал школьный педагог девочки и обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С июля 2022 по март 2023 года мужчина, используя незначительные поводы наносил своей 15-летней дочери побои ремнем и резиновым шлангом. О происходящем узнала учительница девочки и обратилась в следственные органы», — рассказали в ведомстве. Школьницу изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, а в отношении ее отца возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу, мужчине грозит до трех лет тюрьмы.