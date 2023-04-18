Пермяк почти год избивал свою дочь резиновым шлангом

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Первой о преступлении узнала учительница девочки
Первой о преступлении узнала учительница девочки Фото:

Житель Краснокамска (Пермский край) длительное время истязал собственную дочь. О происходящем узнал школьный педагог девочки и обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«С июля 2022 по март 2023 года мужчина, используя незначительные поводы наносил своей 15-летней дочери побои ремнем и резиновым шлангом. О происходящем узнала учительница девочки и обратилась в следственные органы», — рассказали в ведомстве.

Школьницу изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, а в отношении ее отца возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу, мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

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Житель Краснокамска (Пермский край) длительное время истязал собственную дочь. О происходящем узнал школьный педагог девочки и обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С июля 2022 по март 2023 года мужчина, используя незначительные поводы наносил своей 15-летней дочери побои ремнем и резиновым шлангом. О происходящем узнала учительница девочки и обратилась в следственные органы», — рассказали в ведомстве. Школьницу изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, а в отношении ее отца возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу, мужчине грозит до трех лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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