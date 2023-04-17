Губернатор Шумков после осмотра роддома наказал главврача

18 апреля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Губернатора Вадима Шумкова разочаровал ремонт курганского роддома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков из-за некачественного ремонта роддома по улице Советской наказал главврача учреждения. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Разочарован качеством ряда работ. <…> В части крыльца, а также качества ремонта части фасада есть серьезные вопросы. Должностное лицо, принявшее такой результат работ, будет уволено. Главный врач наказан», — написал Шумков. Он отметил, что на прилегающем к учреждению участку работы не завершены. Его заасфальтируют и благоустроят. Он поручил проверить соотношение цены и качества с объемом работ. На ремонт учреждения в 2022 году выделили около 30 миллионов рублей. Также глава региона отправил профильных чиновников по недавно построенным или отремонтированным объектам здравоохранения. Они должны проверить качество работ. Ранее URA.RU писало, что здание роддома, которому 40 лет, решили отремонтировать вне очереди. Работы завершили осенью прошлого года.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков из-за некачественного ремонта роддома по улице Советской наказал главврача учреждения. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Разочарован качеством ряда работ. <…> В части крыльца, а также качества ремонта части фасада есть серьезные вопросы. Должностное лицо, принявшее такой результат работ, будет уволено. Главный врач наказан», — написал Шумков. Он отметил, что на прилегающем к учреждению участку работы не завершены. Его заасфальтируют и благоустроят. Он поручил проверить соотношение цены и качества с объемом работ. На ремонт учреждения в 2022 году выделили около 30 миллионов рублей. Также глава региона отправил профильных чиновников по недавно построенным или отремонтированным объектам здравоохранения. Они должны проверить качество работ. Ранее URA.RU писало, что здание роддома, которому 40 лет, решили отремонтировать вне очереди. Работы завершили осенью прошлого года.