Курганский губернатор Шумков рассказал, когда отремонтируют роддом

Губернатор Шумков: ремонт роддома в Кургане подходит к завершению

Здание роддома построено в 1982 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане завершается ремонт роддома по улице Советской. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Вадим Шумков, отметив, что «когда средств не хватает на все и сразу, приоритет один — женщины и дети».

«Менее года назад решили вне всех программ и вне очереди сделать ремонт роддома на Советской. Выделили 30 млн рублей. По самому зданию, за исключением лестниц, работы уже в завершающей стадии. Остается благоустройство территории и установка нового ограждения», — написал Шумков.

Глава региона отметил, что поторапливает коллег, так как времени остается немного. Решение о ремонте медучреждения, где ежегодно рождается около двух тысяч детей, было принято в декабре прошлого года. Зданию роддома почти 40 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.