Экономист Утиленко назвал две валюты, которые заменят доллар

Экономист Утиленко: цифровая валюта заменит доллар

20 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Важную роль на мировом рынке сыграет развитие криптовалют и новых технологий, считает Алексей Улитенко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Развитие криптовалюты и финансовых технологий может привести к тому, что через 12—17 лет появятся новые цифровые активы, которые заменят мировую валюту (доллар, евро). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко. «Развитие криптовалют и новых финансовых технологий сыграет значительную роль в изменении мировой валютной системы. Возможно, в 2035—2040-х годах уже появятся иные цифровые активы, способные конкурировать с традиционными валютами и внести коррективы в текущие прогнозы», — объяснил Алексей Улитенко. При этом собеседник агентства подчеркнул, что в ближайшие десятилетия национальная валюта Китая сможет укрепить свои позиции на мировом финансовом рынке. «Специалисты считают, что наиболее вероятным претендентом на позицию мирового резервного актива является юань, учитывая экономическую мощь Китая и его стремительное развитие. Ожидается, что к 2040 году ВВП страны составит около 40 трлн долларов, что на 15% выше ВВП США. В то же время доля юаня в мировых резервах составляет всего около 2,5% (по данным МВФ на конец 2021 года), что говорит о его недооцененности на международной арене. Несмотря на то, что прогнозирование долгосрочных тенденций в мировой экономике является сложной задачей, эксперты полагают, что валюты развивающихся стран, таких как китайская, имеют хорошие перспективы для укрепления своей позиции на мировом рынке в ближайшие десятилетия», — добавил Улитенко. Аналитический обзор Фонда Росконгресса показал, что альтернатива доллару и евро на мировом рынке может появиться не раньше 2035—2040 года. Претендовать на лидирующие позиции могут юань, гонконгский доллар, валюты стран Центральной, Западной Африки, Латинской Америки и ЕАЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Развитие криптовалюты и финансовых технологий может привести к тому, что через 12—17 лет появятся новые цифровые активы, которые заменят мировую валюту (доллар, евро). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко. «Развитие криптовалют и новых финансовых технологий сыграет значительную роль в изменении мировой валютной системы. Возможно, в 2035—2040-х годах уже появятся иные цифровые активы, способные конкурировать с традиционными валютами и внести коррективы в текущие прогнозы», — объяснил Алексей Улитенко. При этом собеседник агентства подчеркнул, что в ближайшие десятилетия национальная валюта Китая сможет укрепить свои позиции на мировом финансовом рынке. «Специалисты считают, что наиболее вероятным претендентом на позицию мирового резервного актива является юань, учитывая экономическую мощь Китая и его стремительное развитие. Ожидается, что к 2040 году ВВП страны составит около 40 трлн долларов, что на 15% выше ВВП США. В то же время доля юаня в мировых резервах составляет всего около 2,5% (по данным МВФ на конец 2021 года), что говорит о его недооцененности на международной арене. Несмотря на то, что прогнозирование долгосрочных тенденций в мировой экономике является сложной задачей, эксперты полагают, что валюты развивающихся стран, таких как китайская, имеют хорошие перспективы для укрепления своей позиции на мировом рынке в ближайшие десятилетия», — добавил Улитенко. Аналитический обзор Фонда Росконгресса показал, что альтернатива доллару и евро на мировом рынке может появиться не раньше 2035—2040 года. Претендовать на лидирующие позиции могут юань, гонконгский доллар, валюты стран Центральной, Западной Африки, Латинской Америки и ЕАЭС.