18 апреля 2023
17 апреля 2023

Представители ЯНАО приняли участие в форуме ООН. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум ООН по вопросам коренных народов проходит в Нью-Йорке
Форум ООН по вопросам коренных народов проходит в Нью-Йорке Фото:

Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад и председатель общины коренных малочисленных народов Севера «Самодийская» (Новый Уренгой) Сергей Вануйто представляют Ямал на 22-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного департамента коренных малочисленных народов севера.

«В Нью-Йорке стартовала 22-я сессия Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов. В этом году Ямал представляют Яунгад Эдуард, президент Ассоциации „Ямал-потомкам!“ и Вануйто Сергей, председатель общины коренных малочисленных народов Севера „Самодийская“ (Новый Уренгой)», — говорится в сообщении.

В этом году основная тема сессии ООН: «Коренные народы, здоровье человека, планетарное и территориальное здоровье и изменение климата: правозащитный подход». Планируется обсуждение экономического и социального развития, культуры, охраны окружающей среды, образования, здравоохранения и прав человека.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО усовершенствуется комплекс мер поддержки коренных народов. Изменения ждут сферы здравоохранения, образования и ветеринарии.

Представители Ямала на 22-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов
Представители Ямала на 22-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов

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Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад и председатель общины коренных малочисленных народов Севера «Самодийская» (Новый Уренгой) Сергей Вануйто представляют Ямал на 22-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного департамента коренных малочисленных народов севера. «В Нью-Йорке стартовала 22-я сессия Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов. В этом году Ямал представляют Яунгад Эдуард, президент Ассоциации „Ямал-потомкам!“ и Вануйто Сергей, председатель общины коренных малочисленных народов Севера „Самодийская“ (Новый Уренгой)», — говорится в сообщении. В этом году основная тема сессии ООН: «Коренные народы, здоровье человека, планетарное и территориальное здоровье и изменение климата: правозащитный подход». Планируется обсуждение экономического и социального развития, культуры, охраны окружающей среды, образования, здравоохранения и прав человека. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО усовершенствуется комплекс мер поддержки коренных народов. Изменения ждут сферы здравоохранения, образования и ветеринарии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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