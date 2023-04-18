Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад и председатель общины коренных малочисленных народов Севера «Самодийская» (Новый Уренгой) Сергей Вануйто представляют Ямал на 22-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного департамента коренных малочисленных народов севера.
«В Нью-Йорке стартовала 22-я сессия Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов. В этом году Ямал представляют Яунгад Эдуард, президент Ассоциации „Ямал-потомкам!“ и Вануйто Сергей, председатель общины коренных малочисленных народов Севера „Самодийская“ (Новый Уренгой)», — говорится в сообщении.
В этом году основная тема сессии ООН: «Коренные народы, здоровье человека, планетарное и территориальное здоровье и изменение климата: правозащитный подход». Планируется обсуждение экономического и социального развития, культуры, охраны окружающей среды, образования, здравоохранения и прав человека.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО усовершенствуется комплекс мер поддержки коренных народов. Изменения ждут сферы здравоохранения, образования и ветеринарии.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.