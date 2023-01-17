Артюхов: сферы, касающиеся тундровиков ЯНАО, ждут изменения

Губернатор ЯНАО анонсировал меры поддержки, которые касаются малочисленных народов Севера. Как сообщается на сайте окружного правительства, изменения ждут сферы здравоохранения, образования и ветеринарии.
«Мы опираемся, прежде всего, на запрос самих тундровиков, стараемся повысить благополучие семьи, дать возможность выбора своего пути молодежи. Изменения ждут практически все сферы, касающиеся развития малочисленных народов Севера, — АПК, ветеринарии, здравоохранения, образования, занятости», — заявил Артюхов.
В ЯНАО усовершенствовали комплекс мер поддержки коренных народов. В связи с Годом знаний будет сделан уклон на работу в образовательных учреждениях, в которых обучаются КМНС. В округе составят карту ландшафтов и местностей по маршрутам каслания оленей. Ученые также проведут исследования и оценят влияние метеоусловий на состояние кормовой базы для оленей и пригодность озер для рыборазведения. Для ветеринаров, обеспечивающих безопасность оленей, закупят вагон-дома, поскольку они во время кампаний по вакцинации находятся в длительных командировках.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО при ремонте дорог не учли традиционные маршруты каслания оленей. В связи с этим целое стадо животных уперлось в железный барьер на дороге и не смогли пройти на зимнее пастбище.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Губернатор ЯНАО анонсировал меры поддержки, которые касаются малочисленных народов Севера. Как сообщается на сайте окружного правительства, изменения ждут сферы здравоохранения, образования и ветеринарии. «Мы опираемся, прежде всего, на запрос самих тундровиков, стараемся повысить благополучие семьи, дать возможность выбора своего пути молодежи. Изменения ждут практически все сферы, касающиеся развития малочисленных народов Севера, — АПК, ветеринарии, здравоохранения, образования, занятости», — заявил Артюхов. В ЯНАО усовершенствовали комплекс мер поддержки коренных народов. В связи с Годом знаний будет сделан уклон на работу в образовательных учреждениях, в которых обучаются КМНС. В округе составят карту ландшафтов и местностей по маршрутам каслания оленей. Ученые также проведут исследования и оценят влияние метеоусловий на состояние кормовой базы для оленей и пригодность озер для рыборазведения. Для ветеринаров, обеспечивающих безопасность оленей, закупят вагон-дома, поскольку они во время кампаний по вакцинации находятся в длительных командировках. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО при ремонте дорог не учли традиционные маршруты каслания оленей. В связи с этим целое стадо животных уперлось в железный барьер на дороге и не смогли пройти на зимнее пастбище.