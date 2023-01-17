Артюхов: сферы, касающиеся тундровиков ЯНАО, ждут изменения

Власти ЯНАО внесут изменения в сферы, касающиеся развития коренных народов Севера

18 января 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Чиновники подготовили комплекс мер поддержки для коренных народов Севера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ЯНАО анонсировал меры поддержки, которые касаются малочисленных народов Севера. Как сообщается на сайте окружного правительства, изменения ждут сферы здравоохранения, образования и ветеринарии. «Мы опираемся, прежде всего, на запрос самих тундровиков, стараемся повысить благополучие семьи, дать возможность выбора своего пути молодежи. Изменения ждут практически все сферы, касающиеся развития малочисленных народов Севера, — АПК, ветеринарии, здравоохранения, образования, занятости», — заявил Артюхов. В ЯНАО усовершенствовали комплекс мер поддержки коренных народов. В связи с Годом знаний будет сделан уклон на работу в образовательных учреждениях, в которых обучаются КМНС. В округе составят карту ландшафтов и местностей по маршрутам каслания оленей. Ученые также проведут исследования и оценят влияние метеоусловий на состояние кормовой базы для оленей и пригодность озер для рыборазведения. Для ветеринаров, обеспечивающих безопасность оленей, закупят вагон-дома, поскольку они во время кампаний по вакцинации находятся в длительных командировках. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО при ремонте дорог не учли традиционные маршруты каслания оленей. В связи с этим целое стадо животных уперлось в железный барьер на дороге и не смогли пройти на зимнее пастбище. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО анонсировал меры поддержки, которые касаются малочисленных народов Севера. Как сообщается на сайте окружного правительства, изменения ждут сферы здравоохранения, образования и ветеринарии. «Мы опираемся, прежде всего, на запрос самих тундровиков, стараемся повысить благополучие семьи, дать возможность выбора своего пути молодежи. Изменения ждут практически все сферы, касающиеся развития малочисленных народов Севера, — АПК, ветеринарии, здравоохранения, образования, занятости», — заявил Артюхов. В ЯНАО усовершенствовали комплекс мер поддержки коренных народов. В связи с Годом знаний будет сделан уклон на работу в образовательных учреждениях, в которых обучаются КМНС. В округе составят карту ландшафтов и местностей по маршрутам каслания оленей. Ученые также проведут исследования и оценят влияние метеоусловий на состояние кормовой базы для оленей и пригодность озер для рыборазведения. Для ветеринаров, обеспечивающих безопасность оленей, закупят вагон-дома, поскольку они во время кампаний по вакцинации находятся в длительных командировках. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО при ремонте дорог не учли традиционные маршруты каслания оленей. В связи с этим целое стадо животных уперлось в железный барьер на дороге и не смогли пройти на зимнее пастбище.