18 апреля 2023

Байден продлил на год запрет для российских судов заходить в порты США

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Российские суда будут ограничены в обслуживании в портах США — Белый дом
Российские суда будут ограничены в обслуживании в портах США — Белый дом Фото:
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Президент США Джо Байден на год продлил запрет на прием в американских портах судов под флагом России. Об этом заявили в Белом доме.

«Байден принял решение продлить на год запрет на прием в портах США судов, которые ходят под флагом России или же иным образом связаны с РФ», — о решении американского лидера передали на официальном сайте Белого дома.

Год назад Байден в рамках введения санкций против России ввел запрет для российских судов швартоваться в портах Соединенных Штатов. Ограничение означало, что ни одному судну, которое ходит под флагом РФ, которым Россия владеет или которое эксплуатирует гражданин России, не будет позволено швартоваться в портах Соединенных штатов.

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Президент США Джо Байден на год продлил запрет на прием в американских портах судов под флагом России. Об этом заявили в Белом доме. «Байден принял решение продлить на год запрет на прием в портах США судов, которые ходят под флагом России или же иным образом связаны с РФ», — о решении американского лидера передали на официальном сайте Белого дома. Год назад Байден в рамках введения санкций против России ввел запрет для российских судов швартоваться в портах Соединенных Штатов. Ограничение означало, что ни одному судну, которое ходит под флагом РФ, которым Россия владеет или которое эксплуатирует гражданин России, не будет позволено швартоваться в портах Соединенных штатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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