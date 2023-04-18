Байден продлил на год запрет для российских судов заходить в порты США

19 апреля 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Российские суда будут ограничены в обслуживании в портах США — Белый дом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден на год продлил запрет на прием в американских портах судов под флагом России. Об этом заявили в Белом доме. «Байден принял решение продлить на год запрет на прием в портах США судов, которые ходят под флагом России или же иным образом связаны с РФ», — о решении американского лидера передали на официальном сайте Белого дома. Год назад Байден в рамках введения санкций против России ввел запрет для российских судов швартоваться в портах Соединенных Штатов. Ограничение означало, что ни одному судну, которое ходит под флагом РФ, которым Россия владеет или которое эксплуатирует гражданин России, не будет позволено швартоваться в портах Соединенных штатов.

Президент США Джо Байден на год продлил запрет на прием в американских портах судов под флагом России. Об этом заявили в Белом доме. «Байден принял решение продлить на год запрет на прием в портах США судов, которые ходят под флагом России или же иным образом связаны с РФ», — о решении американского лидера передали на официальном сайте Белого дома. Год назад Байден в рамках введения санкций против России ввел запрет для российских судов швартоваться в портах Соединенных Штатов. Ограничение означало, что ни одному судну, которое ходит под флагом РФ, которым Россия владеет или которое эксплуатирует гражданин России, не будет позволено швартоваться в портах Соединенных штатов.