Спецпредставитель КНР Сяомин: США занимаются «ядерным распространением» в Азии

19 апреля 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

США и Великобритания незаконно передали атомные подводные лодки Австралии, считает Сяомин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США занимаются ядерным распространением в Азиатском регионе, незаконно передав Австралии атомные подводные лодки. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. «Что касается Австралии, то США и Великобритания незаконно передали атомные подводные лодки Австралии. Это, по сути, ядерное распространение, поэтому это и угрожает стабильности в этом регионе. По факту это показывает, что США является крупнейшим создателем неприятностей в сфере мира и безопасности», — передает слова Сяомина ТАСС. Он отметил, что американская сторона, Южная Корея и Япония проводят крупномасштабные военные учения в Северо-Восточной Азии, которые вызвали напряженность ситуации на Корейском полуострове. Сяомин также указал на то, что в Юго-Восточной Азии проводятся совместные военные учения США с Филиппинами, в которых принимают участие 12 тысяч американцев. По его мнению, таким образом США продолжают свои провокации в Южно-Китайском море. Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Австралия планируют разработать подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин предупредил о рисках Третьей мировой в случае обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Тайваня. По его словам, РФ будет защищать свои границы и окажет помощь Китаю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США занимаются ядерным распространением в Азиатском регионе, незаконно передав Австралии атомные подводные лодки. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. «Что касается Австралии, то США и Великобритания незаконно передали атомные подводные лодки Австралии. Это, по сути, ядерное распространение, поэтому это и угрожает стабильности в этом регионе. По факту это показывает, что США является крупнейшим создателем неприятностей в сфере мира и безопасности», — передает слова Сяомина ТАСС. Он отметил, что американская сторона, Южная Корея и Япония проводят крупномасштабные военные учения в Северо-Восточной Азии, которые вызвали напряженность ситуации на Корейском полуострове. Сяомин также указал на то, что в Юго-Восточной Азии проводятся совместные военные учения США с Филиппинами, в которых принимают участие 12 тысяч американцев. По его мнению, таким образом США продолжают свои провокации в Южно-Китайском море. Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Австралия планируют разработать подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин предупредил о рисках Третьей мировой в случае обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Тайваня. По его словам, РФ будет защищать свои границы и окажет помощь Китаю.