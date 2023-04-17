Путин предупредил о новых рисках начала Третьей мировой войны

Россия готова не только защитить свои границы, но и прийти на помощь Китаю

17 апреля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал готовность ВМФ России отразить любую угрозу на Дальнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предупредил о рисках Третьей мировой в случае обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Тайваня. Он дал понять, что Россия готова защитить свои границы и сможет прийти на помощь Китаю, если США решатся на эскалацию. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи Путина с министром обороны Сергеем Шойгу 17 апреля. Первые итоги внезапной проверки Тихоокеанского флота должны насторожить геополитических противников России, убеждены аналитики. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту о первых результатах внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота. Учения проходят масштабно: привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов. По словам министра, силы и войска, участвующие в проверке, находятся в полной боевой готовности. Министр обороны Сергей Шойгу (справа) отчитался президенту о результатах первого этапа проверки боеготовности флота Фото с сайта kremlin.ru Шойгу сообщил, что на первом этапе проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. В настоящее время идет второй этап учений — переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования. Отрабатываются вопросы боевой устойчивости ракетных подводных лодок и их готовности к применению оружия, ведутся тактические учения по противовоздушной обороне. «С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — завершил доклад министр. Статья по теме Россия и Китай усиливают свой военный союз Путин отметил, что первый этап внезапной проверки «прошел на очень высоком уровне» и поблагодарил за организацию этой работы. Президент подчеркнул, что ведение спецоперации в Донбассе и защита жителей новых территорий не снимает с Минобороны задач по сохранению боеспособности и боеготовности российского флота. «Прошу эту работу продолжить, обратить внимание также на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах. Кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах могут использоваться в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду», — сказал российский лидер. В масштабных учениях приняли участие 167 боевых кораблей, в том числе 12 подводных лодок Фото: Сергей Русанов © URA.RU Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота совпала с целым рядом событий. Так, 16 апреля в Москву прилетел министр обороны КНР Ли Шанфу. На встрече с ним Путин отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и КНР, а эксперты назвали эти переговоры сигналом США и их партнерам о готовности двух стран совместно отстаивать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 17 апреля Япония, которой прочат вступление в НАТО, выразила протест из-за учений российского флота. Впрочем, представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сказал на это, что РФ действует в строгом соответствии с международным правом. Публичное подведение Путиным предварительных итогов проверки Тихоокеанского флота показывает, что Россия будет защищать свои восточные границы в любых условиях. Президент продемонстрировал всю серьезность намерений отстаивать интересы государства, убежден замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. «Россия показывает, что шутки закончились. Начиная от Белоруссии и заканчивая Тихоокеанским флотом, все всерьез. Если Запад не изменит позиции к России, отношения продолжат ухудшаться, а Россия будет заниматься своей безопасностью. Мы показываем Западу, что он сильно рискует, что плохие отношения с Россией не в его интересах», — сказал эксперт. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что Путин ответил на целый ряд угроз со стороны Запада. «Обстановка у дальневосточных границ серьезно накаляется. США, Япония, Южная Корея, теперь уже и Австралия постоянно проводят учения и выходят вдоль наших государственных границ. Формируется новый военный блок [AUKUS] с участием США, Британии и Австралии, которая скоро получит атомные военные лодки. Япония обещает силовым способом вернуть Курилы. Это все очень серьезные угрозы, которые Россия видит и на которые готова отреагировать», — сказал он. Усугубляет ситуацию в АТР нарастающий конфликт вокруг Тайваня, объясняют политологи. Военный эксперт Виктор Баранец видит риск начала войны между Китаем и США, которая может перерасти в Третью мировую. «Россия должна быть готова помочь Китаю», — пояснил Баранец. Статья по теме Россия и Китай представили идеальный формат сотрудничества Путин показывает, что Россия готова не только защитить свои границы на востоке, несмотря на проведение спецоперации на западе страны, но и оказать поддержку своего главному союзнику в Азии — Китаю, убежден руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, в ходе учений российские моряки отрабатывают в том числе потенциальное отражение ударов американского флота по КНР. «Это предупреждение американцам, НАТО, блоку AUKUS о том, что Китай не один. Путин показывает, что в случае обострения ситуации Россия окажет военно-техническую помощь партнеру», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин предупредил о рисках Третьей мировой в случае обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Тайваня. Он дал понять, что Россия готова защитить свои границы и сможет прийти на помощь Китаю, если США решатся на эскалацию. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи Путина с министром обороны Сергеем Шойгу 17 апреля. Первые итоги внезапной проверки Тихоокеанского флота должны насторожить геополитических противников России, убеждены аналитики. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту о первых результатах внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота. Учения проходят масштабно: привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов. По словам министра, силы и войска, участвующие в проверке, находятся в полной боевой готовности. Шойгу сообщил, что на первом этапе проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. В настоящее время идет второй этап учений — переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования. Отрабатываются вопросы боевой устойчивости ракетных подводных лодок и их готовности к применению оружия, ведутся тактические учения по противовоздушной обороне. «С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Путин отметил, что первый этап внезапной проверки «прошел на очень высоком уровне» и поблагодарил за организацию этой работы. Президент подчеркнул, что ведение спецоперации в Донбассе и защита жителей новых территорий не снимает с Минобороны задач по сохранению боеспособности и боеготовности российского флота. Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота совпала с целым рядом событий. Так, 16 апреля в Москву прилетел министр обороны КНР Ли Шанфу. На встрече с ним Путин отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и КНР, а эксперты назвали эти переговоры сигналом США и их партнерам о готовности двух стран совместно отстаивать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 17 апреля Япония, которой прочат вступление в НАТО, выразила протест из-за учений российского флота. Впрочем, представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сказал на это, что РФ действует в строгом соответствии с международным правом. Публичное подведение Путиным предварительных итогов проверки Тихоокеанского флота показывает, что Россия будет защищать свои восточные границы в любых условиях. Президент продемонстрировал всю серьезность намерений отстаивать интересы государства, убежден замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что Путин ответил на целый ряд угроз со стороны Запада. «Обстановка у дальневосточных границ серьезно накаляется. США, Япония, Южная Корея, теперь уже и Австралия постоянно проводят учения и выходят вдоль наших государственных границ. Усугубляет ситуацию в АТР нарастающий конфликт вокруг Тайваня, объясняют политологи. Военный эксперт Виктор Баранец видит риск начала войны между Китаем и США, которая может перерасти в Третью мировую. «Россия должна быть готова помочь Китаю», — пояснил Баранец. Путин показывает, что Россия готова не только защитить свои границы на востоке, несмотря на проведение спецоперации на западе страны, но и оказать поддержку своего главному союзнику в Азии — Китаю, убежден руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, в ходе учений российские моряки отрабатывают в том числе потенциальное отражение ударов американского флота по КНР. «Это предупреждение американцам, НАТО, блоку AUKUS о том, что Китай не один. Путин показывает, что в случае обострения ситуации Россия окажет военно-техническую помощь партнеру», — подытожил эксперт.