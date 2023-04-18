В ЯНАО супружеские пары стали чаще разводиться

В Ямало-Ненецком автономном округе количество разводов за январь—февраль 2023 года увеличилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании на портале Тюменьстата.
«В январе—феврале 2023 года в Ямало-Ненецком автономном округе официально зарегистрировали отношения 445 пар, а развелись 453 (в январе—феврале 2022 года — 576 и 359 соответственно)», — указано на сайте Тюменьстата. Таким образом, на 100 заключенных браков в 2023 году приходится 102 развода. В прошлом году этот показатель был ниже — на 100 браков приходилось 62 развода.
Ранее URA.RU сообщало, что основным признаком скорого развода в паре, является нежелание одного из супругов принимать недовольство своего партнера. Американский эксперт по отношениям Мэтью Фрэй сделал вывод из собственного опыта. Он уверен, что это разрушает чувства между партнерами.
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