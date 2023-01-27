Коуч по отношениям назвал основной признак скорого развода

Нежелание одного из супругов принимать недовольство своего партнера является основным признаком скорого развода. Об этом заявил американский эксперт по отношениям Мэтью Фрэй.
Мэтью Фрэй привел в качестве примера опыт, пережитый со своей бывшей женой. Когда он находился в браке, жена постоянно просила его не оставлять тарелки у раковины. Фрэй игнорировал ее недовольство, что стало причиной их развода. «Она поняла, что я всегда буду ставить себя, свои желания и эмоции на первое место. Когда кто-то жалуется на тарелку у раковины, а партнер говорит, что это неважно. Это обесценивание того, что важно человеку», — сказал коуч в беседе с Metro. Эксперт по отношениям уверен, что подобные мелочи будут годами накапливаться, разрушая чувства между партнерами.
Ранее психолог Юлия Синютина рассказала, в каких случаях не стоит сохранять брак. По ее мнению, брак стоит прекратить, если у одного из партнеров пропали чувства. Также она отметила бытовые конфликты и разные ценности у партнеров, напоминают «Дни.ру».
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Нежелание одного из супругов принимать недовольство своего партнера является основным признаком скорого развода. Об этом заявил американский эксперт по отношениям Мэтью Фрэй. Мэтью Фрэй привел в качестве примера опыт, пережитый со своей бывшей женой. Когда он находился в браке, жена постоянно просила его не оставлять тарелки у раковины. Фрэй игнорировал ее недовольство, что стало причиной их развода. «Она поняла, что я всегда буду ставить себя, свои желания и эмоции на первое место. Когда кто-то жалуется на тарелку у раковины, а партнер говорит, что это неважно. Это обесценивание того, что важно человеку», — сказал коуч в беседе с Metro. Эксперт по отношениям уверен, что подобные мелочи будут годами накапливаться, разрушая чувства между партнерами. Ранее психолог Юлия Синютина рассказала, в каких случаях не стоит сохранять брак. По ее мнению, брак стоит прекратить, если у одного из партнеров пропали чувства. Также она отметила бытовые конфликты и разные ценности у партнеров, напоминают «Дни.ру».