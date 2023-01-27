Коуч по отношениям назвал основной признак скорого развода

Эксперт по отношениям: отказ принимать недовольство своего партнера приведет к разводу

27 января 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

По словам Мэтью Фрэя, бытовые мелочи могут привести к разводу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нежелание одного из супругов принимать недовольство своего партнера является основным признаком скорого развода. Об этом заявил американский эксперт по отношениям Мэтью Фрэй. Мэтью Фрэй привел в качестве примера опыт, пережитый со своей бывшей женой. Когда он находился в браке, жена постоянно просила его не оставлять тарелки у раковины. Фрэй игнорировал ее недовольство, что стало причиной их развода. «Она поняла, что я всегда буду ставить себя, свои желания и эмоции на первое место. Когда кто-то жалуется на тарелку у раковины, а партнер говорит, что это неважно. Это обесценивание того, что важно человеку», — сказал коуч в беседе с Metro . Эксперт по отношениям уверен, что подобные мелочи будут годами накапливаться, разрушая чувства между партнерами. Ранее психолог Юлия Синютина рассказала, в каких случаях не стоит сохранять брак. По ее мнению, брак стоит прекратить, если у одного из партнеров пропали чувства. Также она отметила бытовые конфликты и разные ценности у партнеров, напоминают «Дни.ру».

Нежелание одного из супругов принимать недовольство своего партнера является основным признаком скорого развода. Об этом заявил американский эксперт по отношениям Мэтью Фрэй. Мэтью Фрэй привел в качестве примера опыт, пережитый со своей бывшей женой. Когда он находился в браке, жена постоянно просила его не оставлять тарелки у раковины. Фрэй игнорировал ее недовольство, что стало причиной их развода. «Она поняла, что я всегда буду ставить себя, свои желания и эмоции на первое место. Когда кто-то жалуется на тарелку у раковины, а партнер говорит, что это неважно. Это обесценивание того, что важно человеку», — сказал коуч в беседе с Metro. Эксперт по отношениям уверен, что подобные мелочи будут годами накапливаться, разрушая чувства между партнерами. Ранее психолог Юлия Синютина рассказала, в каких случаях не стоит сохранять брак. По ее мнению, брак стоит прекратить, если у одного из партнеров пропали чувства. Также она отметила бытовые конфликты и разные ценности у партнеров, напоминают «Дни.ру».