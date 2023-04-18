В курганском городе опубликовали график отключения горячей воды

В Шадринске Курганской области назвали летние сроки отключения горячей воды. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск. Официально».
«Энергетики и Администрация города Шадринска согласовали сроки отключения ГВС во время летней ремонтной кампании. С 10 мая Шадринские тепловые сети приступают к гидравлическим испытаниям», — указано в посте.
Сообщается, что для большей части микрорайонов Шадринска отключения продлятся около двух недель. В центре города испытания продлятся дольше из-за большого количества многоквартирных домов, а также из-за изношенности тепловых сетей.
График отключения воды в Шадринске:
- 10 мая — 9 июня — центральная часть города, ТЭЦ АО «ШААЗ»;
- 13 июня — 27 июня — Треугольник Депо, ул. Архангельского, Привокзальная площадь, котельная №7;
- 3 июля — 17 июля — Новый поселок, котельная №3;
- 24 июля — 8 августа — Мальцевский тракт, котельная №9;
- 14 августа — 28 августа — Северный поселок, котельная «ДСК».
Ранее URA.RU писало, что чиновники мэрии и сотни курганцев остались без холодной воды. Это произошло из-за аварии на водопроводе.
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