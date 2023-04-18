18 апреля 2023

В курганском городе опубликовали график отключения горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители курганского города останутся без горячей воды
Жители курганского города останутся без горячей воды Фото:

В Шадринске Курганской области назвали летние сроки отключения горячей воды. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск. Официально».

«Энергетики и Администрация города Шадринска согласовали сроки отключения ГВС во время летней ремонтной кампании. С 10 мая Шадринские тепловые сети приступают к гидравлическим испытаниям», — указано в посте.

Сообщается, что для большей части микрорайонов Шадринска отключения продлятся около двух недель. В центре города испытания продлятся дольше из-за большого количества многоквартирных домов, а также из-за изношенности тепловых сетей.

График отключения воды в Шадринске:

  • 10 мая — 9 июня — центральная часть города, ТЭЦ АО «ШААЗ»;
  • 13 июня — 27 июня — Треугольник Депо, ул. Архангельского, Привокзальная площадь, котельная №7;
  • 3 июля — 17 июля — Новый поселок, котельная №3;
  • 24 июля — 8 августа — Мальцевский тракт, котельная №9;
  • 14 августа — 28 августа — Северный поселок, котельная «ДСК».

Ранее URA.RU писало, что чиновники мэрии и сотни курганцев остались без холодной воды. Это произошло из-за аварии на водопроводе.

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В Шадринске Курганской области назвали летние сроки отключения горячей воды. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск. Официально». «Энергетики и Администрация города Шадринска согласовали сроки отключения ГВС во время летней ремонтной кампании. С 10 мая Шадринские тепловые сети приступают к гидравлическим испытаниям», — указано в посте. Сообщается, что для большей части микрорайонов Шадринска отключения продлятся около двух недель. В центре города испытания продлятся дольше из-за большого количества многоквартирных домов, а также из-за изношенности тепловых сетей. График отключения воды в Шадринске: Ранее URA.RU писало, что чиновники мэрии и сотни курганцев остались без холодной воды. Это произошло из-за аварии на водопроводе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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