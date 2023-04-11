Чиновники мэрии и сотни курганцев остались без воды

12 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Кургане без воды остались мэрия Кургана, детская поликлиника и десятки домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за аварии на водопроводе без холодной воды осталась администрация города, детская поликлиника и десятки жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. К.Мяготина,118 без ХВС остались здание администрации города, детской поликлиники и ж/д институт», — говорится в группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». Также без холодного водоснабжения остались десятки домов по улицам Коли Мяготина, Володарского, Ленина, Пушкина, Гоголя и Комсомольской. Всего без ХВС находятся 35 жилых домов и два теплопункта Ранее URA.RU писало, что Кургане две школы и десятки домов остались без воды. По данным коммунальщиков, отключение водоснабжения произошло из-за аварии на сетях водопровода по улице Коли Мяготина, 87.

В Кургане из-за аварии на водопроводе без холодной воды осталась администрация города, детская поликлиника и десятки жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. К.Мяготина,118 без ХВС остались здание администрации города, детской поликлиники и ж/д институт», — говорится в группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». Также без холодного водоснабжения остались десятки домов по улицам Коли Мяготина, Володарского, Ленина, Пушкина, Гоголя и Комсомольской. Всего без ХВС находятся 35 жилых домов и два теплопункта Ранее URA.RU писало, что Кургане две школы и десятки домов остались без воды. По данным коммунальщиков, отключение водоснабжения произошло из-за аварии на сетях водопровода по улице Коли Мяготина, 87.