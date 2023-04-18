Жителей Тюмени пугают отряды Росгвардии, которые стали появляться на улицах города. Об этом URA.RU сообщили взволнованные тюменцы.
«Ехал по улице Ватутина, увидел ДТП и две машины дорожной полиции и рядом машина Росгвардии. Я понимаю, что обычное ДТП это не их область, и подумал, что тут что-то посерьезнее случилось. Но никакой информации не нашел, поэтому просто снял на видео и поехал дальше», — пояснил URA.RU очевидец.
О появлении силовиков и громких звуках, похожих на выстрелы, сообщают и жители других районов Тюмени. В пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области URA.RU пояснили, что в данный момент в структуре проводятся масштабные учения. «Учения плановые, в них участвуют подразделения, дислоцированные в Тюмени и Тюменской области, просим людей отнестись с пониманием», — прокомментировали URA.RU в ведомстве.
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