Тюменская Росгвардия проводит учения на улицах города. Видео

19 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Отряды силовиков отрабатывают навыки по всей Тюменской области Фото: Ася Бронникова © URA.RU Жителей Тюмени пугают отряды Росгвардии, которые стали появляться на улицах города. Об этом URA.RU сообщили взволнованные тюменцы. «Ехал по улице Ватутина, увидел ДТП и две машины дорожной полиции и рядом машина Росгвардии. Я понимаю, что обычное ДТП это не их область, и подумал, что тут что-то посерьезнее случилось. Но никакой информации не нашел, поэтому просто снял на видео и поехал дальше», — пояснил URA.RU очевидец. О появлении силовиков и громких звуках, похожих на выстрелы, сообщают и жители других районов Тюмени. В пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области URA.RU пояснили, что в данный момент в структуре проводятся масштабные учения. «Учения плановые, в них участвуют подразделения, дислоцированные в Тюмени и Тюменской области, просим людей отнестись с пониманием», — прокомментировали URA.RU в ведомстве.

Жителей Тюмени пугают отряды Росгвардии, которые стали появляться на улицах города. Об этом URA.RU сообщили взволнованные тюменцы. «Ехал по улице Ватутина, увидел ДТП и две машины дорожной полиции и рядом машина Росгвардии. Я понимаю, что обычное ДТП это не их область, и подумал, что тут что-то посерьезнее случилось. Но никакой информации не нашел, поэтому просто снял на видео и поехал дальше», — пояснил URA.RU очевидец. О появлении силовиков и громких звуках, похожих на выстрелы, сообщают и жители других районов Тюмени. В пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области URA.RU пояснили, что в данный момент в структуре проводятся масштабные учения. «Учения плановые, в них участвуют подразделения, дислоцированные в Тюмени и Тюменской области, просим людей отнестись с пониманием», — прокомментировали URA.RU в ведомстве.