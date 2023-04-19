Рогов доложил о сборе резервов ВСУ для наступления на запорожском направлении

19 апреля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

ВСУ стягивают силы на запорожском направлении, заявил Владимир Рогов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВСУ стягивают резервы для будущего контрнаступления. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Помимо района населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, где накапливаются силы боевиков ВСУ, то же самое происходит в районе населенного пункта Богатырь», — заявил Рогов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что резервы ВСУ могут пойти на два направления: запорожское и южнодонецкое. Рогов подчеркнул, что армия России готова к операции противника. По его словам, после отражения атаки российские силы начнут наступление. Армия Украины готовится к весеннему контрнаступлению на позиции России. Для этого Киев получил танки от западных партнеров и другое вооружение. Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что основной удар ВСУ нанесут на южном направлении. Таким образом Украина попытается отрезать сухопутную дорогу в Крым. Во время наступления на херсонском направлении ВСУ попадут в ловушки, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает RT.

В районе населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВСУ стягивают резервы для будущего контрнаступления. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Помимо района населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, где накапливаются силы боевиков ВСУ, то же самое происходит в районе населенного пункта Богатырь», — заявил Рогов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что резервы ВСУ могут пойти на два направления: запорожское и южнодонецкое. Рогов подчеркнул, что армия России готова к операции противника. По его словам, после отражения атаки российские силы начнут наступление. Армия Украины готовится к весеннему контрнаступлению на позиции России. Для этого Киев получил танки от западных партнеров и другое вооружение. Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что основной удар ВСУ нанесут на южном направлении. Таким образом Украина попытается отрезать сухопутную дорогу в Крым. Во время наступления на херсонском направлении ВСУ попадут в ловушки, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает RT.