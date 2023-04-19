Рогов доложил о сборе резервов ВСУ для наступления на запорожском направлении

В районе населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВСУ стягивают резервы для будущего контрнаступления. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Помимо района населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, где накапливаются силы боевиков ВСУ, то же самое происходит в районе населенного пункта Богатырь», — заявил Рогов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что резервы ВСУ могут пойти на два направления: запорожское и южнодонецкое. Рогов подчеркнул, что армия России готова к операции противника. По его словам, после отражения атаки российские силы начнут наступление.
Армия Украины готовится к весеннему контрнаступлению на позиции России. Для этого Киев получил танки от западных партнеров и другое вооружение. Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что основной удар ВСУ нанесут на южном направлении. Таким образом Украина попытается отрезать сухопутную дорогу в Крым. Во время наступления на херсонском направлении ВСУ попадут в ловушки, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает RT.
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