Свердловские власти придумали, как спасти земли от засухи

В Свердловской области увеличивают площадь земель, устойчивых к засухе

19 апреля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

С каждым годом в регионе увеличивают площадь земель, где улучшают гидрологические, почвенные и агроклиматические условия Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области расширяют программу мелиорации земель, которая позволяет делать их менее зависимыми от погодных условий, чтобы в итоге засуха не повлияла на объем урожая. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал» рассказала министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова. «Прогнозы давать сложно. Пока Гидрометцентр не обещает засухи в этом году, но на разных территория разная ситуация с погодой. Имея опыт засухи 2020—2021 года, мы существенно расширили программу мелиорации земель, которая позволяет делать земли менее зависимыми от погодных условий. В 2-3 раза увеличиваем господдержку на то, чтобы вводить земли в оборот — в этом году порядка 2,9 тысяч гектаров», — отметила Кузнецова. Для сравнения, в прошлые годы в программу мелиорации включали территорию в 2-3 раза меньше. Всего же площадь земель, которые готовят к засеиванию в этом году, составляет 782 тысячи гектаров — примерно столько же, сколько в прошлом году.

В Свердловской области расширяют программу мелиорации земель, которая позволяет делать их менее зависимыми от погодных условий, чтобы в итоге засуха не повлияла на объем урожая. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал» рассказала министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова. «Прогнозы давать сложно. Пока Гидрометцентр не обещает засухи в этом году, но на разных территория разная ситуация с погодой. Имея опыт засухи 2020—2021 года, мы существенно расширили программу мелиорации земель, которая позволяет делать земли менее зависимыми от погодных условий. В 2-3 раза увеличиваем господдержку на то, чтобы вводить земли в оборот — в этом году порядка 2,9 тысяч гектаров», — отметила Кузнецова. Для сравнения, в прошлые годы в программу мелиорации включали территорию в 2-3 раза меньше. Всего же площадь земель, которые готовят к засеиванию в этом году, составляет 782 тысячи гектаров — примерно столько же, сколько в прошлом году.