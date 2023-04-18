18 апреля 2023

Свердловские власти придумали, как спасти земли от засухи

В Свердловской области увеличивают площадь земель, устойчивых к засухе
© Служба новостей «URA.RU»
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С каждым годом в регионе увеличивают площадь земель, где улучшают гидрологические, почвенные и агроклиматические условия
С каждым годом в регионе увеличивают площадь земель, где улучшают гидрологические, почвенные и агроклиматические условия Фото:

В Свердловской области расширяют программу мелиорации земель, которая позволяет делать их менее зависимыми от погодных условий, чтобы в итоге засуха не повлияла на объем урожая. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал» рассказала министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова.

«Прогнозы давать сложно. Пока Гидрометцентр не обещает засухи в этом году, но на разных территория разная ситуация с погодой. Имея опыт засухи 2020—2021 года, мы существенно расширили программу мелиорации земель, которая позволяет делать земли менее зависимыми от погодных условий. В 2-3 раза увеличиваем господдержку на то, чтобы вводить земли в оборот — в этом году порядка 2,9 тысяч гектаров», — отметила Кузнецова.

Для сравнения, в прошлые годы в программу мелиорации включали территорию в 2-3 раза меньше. Всего же площадь земель, которые готовят к засеиванию в этом году, составляет 782 тысячи гектаров — примерно столько же, сколько в прошлом году.

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В Свердловской области расширяют программу мелиорации земель, которая позволяет делать их менее зависимыми от погодных условий, чтобы в итоге засуха не повлияла на объем урожая. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал» рассказала министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова. «Прогнозы давать сложно. Пока Гидрометцентр не обещает засухи в этом году, но на разных территория разная ситуация с погодой. Имея опыт засухи 2020—2021 года, мы существенно расширили программу мелиорации земель, которая позволяет делать земли менее зависимыми от погодных условий. В 2-3 раза увеличиваем господдержку на то, чтобы вводить земли в оборот — в этом году порядка 2,9 тысяч гектаров», — отметила Кузнецова. Для сравнения, в прошлые годы в программу мелиорации включали территорию в 2-3 раза меньше. Всего же площадь земель, которые готовят к засеиванию в этом году, составляет 782 тысячи гектаров — примерно столько же, сколько в прошлом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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