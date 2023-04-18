18 апреля 2023

У курганского сельсовета нет денег на ремонт памятников воинам ВОВ к 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В курганском сельсовете депутаты спорят из-за бюджета на ремонт памятников
В курганском сельсовете депутаты спорят из-за бюджета на ремонт памятников Фото:

Глава Давыдовского сельского совета Притобольного муниципального округа Василий Иванов заявил о том, что в бюджете нет средств на ремонт памятников к 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с последнего заседания районной думы.

«Нет денег. Бюджет отпускается сверху. Копейки не добавляется, потому что у всех выделенный бюджет тратится на одну деревню, а у нас (в Притобольном округе) тратятся на все шесть», — рассказал Иванов. На заседании также прозвучало, что у сельского совета насчитывается долг в 35 тысяч рублей.

Сообщается, что памятники нуждаются в ремонте, так как они пришли в негодность. Отмечается, что на ремонт памятников есть распоряжение и в статье расходов работы прописаны. Депутат Татьяна Кузьмина пояснила URA.RU, что у сельсовета есть средства только на дорожный фонд (дороги, освещение и другое). Эти деньги глава сельского совета не имеет права перенести на работы с памятниками из-за того, что нет юридического обоснования, что может привести к проблемам с прокуратурой.

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Глава Давыдовского сельского совета Притобольного муниципального округа Василий Иванов заявил о том, что в бюджете нет средств на ремонт памятников к 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с последнего заседания районной думы. «Нет денег. Бюджет отпускается сверху. Копейки не добавляется, потому что у всех выделенный бюджет тратится на одну деревню, а у нас (в Притобольном округе) тратятся на все шесть», — рассказал Иванов. На заседании также прозвучало, что у сельского совета насчитывается долг в 35 тысяч рублей. Сообщается, что памятники нуждаются в ремонте, так как они пришли в негодность. Отмечается, что на ремонт памятников есть распоряжение и в статье расходов работы прописаны. Депутат Татьяна Кузьмина пояснила URA.RU, что у сельсовета есть средства только на дорожный фонд (дороги, освещение и другое). Эти деньги глава сельского совета не имеет права перенести на работы с памятниками из-за того, что нет юридического обоснования, что может привести к проблемам с прокуратурой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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