У курганского сельсовета нет денег на ремонт памятников воинам ВОВ к 9 мая

19 апреля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

В курганском сельсовете депутаты спорят из-за бюджета на ремонт памятников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Давыдовского сельского совета Притобольного муниципального округа Василий Иванов заявил о том, что в бюджете нет средств на ремонт памятников к 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с последнего заседания районной думы. «Нет денег. Бюджет отпускается сверху. Копейки не добавляется, потому что у всех выделенный бюджет тратится на одну деревню, а у нас (в Притобольном округе) тратятся на все шесть», — рассказал Иванов. На заседании также прозвучало, что у сельского совета насчитывается долг в 35 тысяч рублей. Сообщается, что памятники нуждаются в ремонте, так как они пришли в негодность. Отмечается, что на ремонт памятников есть распоряжение и в статье расходов работы прописаны. Депутат Татьяна Кузьмина пояснила URA.RU, что у сельсовета есть средства только на дорожный фонд (дороги, освещение и другое). Эти деньги глава сельского совета не имеет права перенести на работы с памятниками из-за того, что нет юридического обоснования, что может привести к проблемам с прокуратурой.

Глава Давыдовского сельского совета Притобольного муниципального округа Василий Иванов заявил о том, что в бюджете нет средств на ремонт памятников к 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с последнего заседания районной думы. «Нет денег. Бюджет отпускается сверху. Копейки не добавляется, потому что у всех выделенный бюджет тратится на одну деревню, а у нас (в Притобольном округе) тратятся на все шесть», — рассказал Иванов. На заседании также прозвучало, что у сельского совета насчитывается долг в 35 тысяч рублей. Сообщается, что памятники нуждаются в ремонте, так как они пришли в негодность. Отмечается, что на ремонт памятников есть распоряжение и в статье расходов работы прописаны. Депутат Татьяна Кузьмина пояснила URA.RU, что у сельсовета есть средства только на дорожный фонд (дороги, освещение и другое). Эти деньги глава сельского совета не имеет права перенести на работы с памятниками из-за того, что нет юридического обоснования, что может привести к проблемам с прокуратурой.