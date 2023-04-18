18 апреля 2023
17 апреля 2023

Директора образовательного центра в ХМАО заподозрили в торговле дипломами

© Служба новостей «URA.RU»
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Директора центра подозревают в торговле дипломами
Директора центра подозревают в торговле дипломами Фото:

В Нижневартовске директора образовательного центра подозревают в торговле дипломами. В УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что руководитель получила деньги за выдачу документов клиентам, которые фактически не проходили обучение и не сдавали экзамены.

«Директор некоммерческой образовательной организации, женщина 1979 года рождения, получила незаконное вознаграждение от двух жителей города в размере 16 000 рублей. Подозреваемая выдала вартовчанам документы о получении дополнительного образования и повышения квалификации без фактического обучения и сдачи ими квалификационных экзаменов», — сообщили в ведомстве. Другой источник в силовых структурах добавляет, что речь идет о центре допобразования «Профцентр».

В офисе центра силовики провели обыск, изъяв документы и технику. При этом по признакам преступления уже возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в образовательный центр с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

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В Нижневартовске директора образовательного центра подозревают в торговле дипломами. В УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что руководитель получила деньги за выдачу документов клиентам, которые фактически не проходили обучение и не сдавали экзамены. «Директор некоммерческой образовательной организации, женщина 1979 года рождения, получила незаконное вознаграждение от двух жителей города в размере 16 000 рублей. Подозреваемая выдала вартовчанам документы о получении дополнительного образования и повышения квалификации без фактического обучения и сдачи ими квалификационных экзаменов», — сообщили в ведомстве. Другой источник в силовых структурах добавляет, что речь идет о центре допобразования «Профцентр». В офисе центра силовики провели обыск, изъяв документы и технику. При этом по признакам преступления уже возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в образовательный центр с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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