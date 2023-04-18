Директора образовательного центра в ХМАО заподозрили в торговле дипломами

Директора центра подозревают в торговле дипломами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске директора образовательного центра подозревают в торговле дипломами. В УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что руководитель получила деньги за выдачу документов клиентам, которые фактически не проходили обучение и не сдавали экзамены.

«Директор некоммерческой образовательной организации, женщина 1979 года рождения, получила незаконное вознаграждение от двух жителей города в размере 16 000 рублей. Подозреваемая выдала вартовчанам документы о получении дополнительного образования и повышения квалификации без фактического обучения и сдачи ими квалификационных экзаменов», — сообщили в ведомстве. Другой источник в силовых структурах добавляет, что речь идет о центре допобразования «Профцентр».

В офисе центра силовики провели обыск, изъяв документы и технику. При этом по признакам преступления уже возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в образовательный центр с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.